Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines zabrała głos w sprawie bieżących działań Władimira Putina. Zdaniem amerykańskiego wywiadu, rosyjski przywódca w dalszym ciągu chce zająć większość terytorium Ukrainy. Wiele wskazuje jednak na to, że żołnierze nie są w stanie tego zrobić.

Władimir Putin nie porzucił zamiaru podporządkowania sobie Ukrainy i zajęcia większości jej terytorium – uważa Avril Haines. Dyrektor Wywiadu Narodowego USA zabrała głos podczas zamkniętej konferencji, która zorganizowana została przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Ministerstwa Handlu. Jej słowa cytuje Reuters.

Urzędniczka stwierdziła, że obecnie żadna ze stron nie jest w stanie dokonać na Ukrainie przełomu. Jej zdaniem, najbardziej prawdopodobny scenariusz to niewielkie postępy wojsk rosyjskich. Coraz więcej wskazuje na to, że nie będą one na tyle znaczące, by doprowadzić do przełomu.

Oznacza to, że Ukraina może liczyć na ustabilizowanie frontu w Donbasie, ale wciąż nie widać perspektyw zakończenia wojny. „Krótko mówiąc, sytuacja wygląda dość ponuro” – powiedziała.

Zdaniem Haines, Rosja będzie miała coraz większy problem ze swoimi siłami zbrojnymi, których uzupełnienie może zająć lata. W tej sytuacji może koncentrować się na innych środkach walki, w tym cyberatakach, używaniu źródeł energii do celów politycznych, a nawet broni jądrowej.

Źr.: o2, Reuters