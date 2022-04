Rosyjskie myśliwce przygotowują się do parady zwycięstwa. W sieci pojawiło się nagranie, które ukazuje przedsmak tego, co zobaczymy 9 maja. 8 samolotów MiG-29 utworzyło znienawidzony na Ukrainie znak. Internauci są wściekli.

Równolegle do toczącej się inwazji na terytorium Ukrainy rosyjska armia przygotowuje się do tegorocznej parady zwycięstwa. Choć sytuacja na froncie nie daje powodów do świętowania, to jednak 9 maja możemy się spodziewać pokazu propagandy w kremlowskim wydaniu.

Oficjalnie celem parady jest upamiętnienie zwycięstwa wojsk rosyjskich „nad nazizmem”, ale zazwyczaj wydarzenie jest okazją do „prężenia muskułów” przez żołnierzy Władimira Putina. W tym roku możemy być świadkami prokremlowskiej propagandy wynoszącej na piedestał zbrodnicze działania Rosji na Ukrainie.

Doskonałym tego przykładem jest ujawnione przez RIA Novosti nagranie z ćwiczeń. Widać na nim rosyjskie myśliwce, które układają się w znak „Z”. To jeden z symboli obecnych na rosyjskich jednostkach walczących z Ukraińcami.

„Łącznie w przygotowaniach do parady na Placu Czerwonym brało udział 11 000 żołnierzy, 131 jednostek nowoczesnej broni i sprzętu wojskowego, 77 samolotów i śmigłowców” – informuje propagandowe medium.

Internauci nie kryją oburzenia. Niektórzy nazywają symbol, w który ustawiły się myśliwce „współczesną swastyką”.

MORDERCY…



Tymczasem Rosja już aktywnie przygotowuje się do parady 9 maja – myśliwce ćwiczą, aby zademonstrować na niebie swastykę „Z”. pic.twitter.com/p8bHj2TKHC — Piotr Kandyba radny Sejmiku Wojewódzkiego (@KandybaPiotr) April 18, 2022

RIA pokazuje przygotowania rosyjskiego lotnictwa na paradę 9 maja. Myśliwce tworzą literę Z. pic.twitter.com/QZGOhpb67J — RaportWojenny (@handloviec) April 18, 2022

Pod Moskwą rozpoczęli próby parady na 9 maja, Dzień Zwycięstwa. Będą mieli też swoją latającą swastykę pic.twitter.com/tdG5dqUxQg — Piotr Pogorzelski (@PogorzelskiP) April 18, 2022

W sieci pojawiła się też alternatywna wersja parady, na której rosyjscy żołnierze noszą… pralki i dywany skradzione Ukraińcom.