W piątek padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem. – To jest wynik naszego powrotu do normalności, do codziennego funkcjonowania w otaczającej nas rzeczywistości – powiedział rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak zaznaczył, resort rozważa wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w kraju.

Gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce. Z piątkowego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że w ciągu ostatniej doby wykryto 1587 nowych przypadków zakażenia na terenie całego kraju. To kolejny rekord w ciągu ostatnich dni.

📈 Dzienny raport o #koronawirus

🔵 Liczba zainfekowanych: 84 396 (+1 587)

⚪️ Liczba aktywnych: 15 264 (+982)

🟢 Wyleczeni: 66 740 (+582)

🔴 Liczba zgonów: 2 392 (+23)

🟤 Liczba testów: 3 225 733 (+24 232)

🟠 Liczba przebadanych osób: 3 095 373 (+23 655)

Niepokojące dane skomentował rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak wyjaśnił, obecnie wykrywane zakażenia mają zupełnie inny charakter, niż poprzednie skoki wykrywanych przypadków, które zwykle dotyczyły jednego, lub kilku zamkniętych ognisk. Obecnie zakażenia są zdecydowanie bardziej rozproszone.

-To często są ogniska z imprez domowych, rodzinnych. To często są ogniska zakładów opieki zdrowotnej. Mamy do czynienia z szeregiem mniejszych ognisk w zakładach pracy. Nie możemy powiedzieć, że dominuje jedno ognisko zakażeń – podkreślił.

#Warszawa | W Polsce stwierdzono 1587 nowych przypadków zachorowań na #koronawirus.a. Najwięcej – na Mazowszu.



💬 Wojciech #Andrusiewicz z @MZ_GOV_PL: Podkreślamy, że nie jest to wynik dużych ognisk zakażeń, ale wynik powrotu do normalności i codziennego funkcjonowania. pic.twitter.com/thKDyDrNoQ — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) September 25, 2020

Wzrost zakażeń koronawirusem. Rzecznik nie wyklucza nowych obostrzeń

W reakcji na wzrost zakażeń Ministerstwo Zdrowia zamierza wysunąć propozycję nowych obostrzeń w strefach czerwonych i żółtych. – Najprawdopodobniej te nowe obostrzenia w niedługim czasie się pojawią. Będą to obostrzenia dotyczące możliwości spotkań międzyludzkich, kontaktów – poinformował.

– Na pewno dodatkowe obostrzenia w związku z liczbą przypadków, które się pojawiają, będą następować w kolejnych tygodniach – dodał Andrusiewicz.

⚠️ Aktualna lista powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi).



Zmiany będą obowiązywać od soboty (26.09).#koronawirus pic.twitter.com/EgikDJ6KL6 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 24, 2020

