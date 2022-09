Trener Barcelony Xavi nie ukrywał po porażce z Bayernem, że jest „wkurzony”. Jego zespół przegrał 2:0 pomimo, że zawodnicy Dumy Katalonii, w tym Robert Lewandowski, mieli kilka znakomitych okazji do pokonania bramkarza rywali.

Po meczu Xavi nie ukrywał gniewu. Trener Barcelony uważa, że jego zespół lepiej prezentował się na boisku. „Jestem wkurzony. Nie lubię przegrywać i nie zasłużyliśmy na porażkę. Uważam, że byliśmy lepsi, zdominowaliśmy ich. Taka jest jednak Liga Mistrzów” – mówił.

„Nasza gra była dobra, ale wynik jest zły. Mieliśmy wspaniałą okazję, aby wygrać na tym stadionie, ale wracamy do domu z porażką” – stwierdził Xavi.

Barcelona nie ma dobrej passy do Bayernu Monachium. To już piąta z rzędu przegrana zespołu z Katalonii. Jednak w poprzednich latach wyglądało to dużo gorzej, a porażki były wyższe i bardziej bolesne.

Po dwóch kolejkach w obecnych rozgrywkach w grupie C prowadzi Bayern z kompletem punktów. Teraz monachijczyków czekają dwa mecze z Viktorią Pilzno. Natomiast Barcelona zagra dwa razy z Interem Mediolan.

Źr. Interia