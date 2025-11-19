Rynek suplementów diety w Polsce rośnie w siłę, jednak wraz z nim rośnie również dezinformacja i chaos. Konsumenci, zasypywani sprzecznymi informacjami z internetu, często dokonują wyborów „na ślepo”, kupując produkty niedopasowane do realnych potrzeb organizmu. W odpowiedzi na ten problem polska marka YANGO, znana z naturalnych formuł, wprowadza nową usługę – profesjonalne konsultacje z dietetykiem, stawiając na edukację i personalizację.

Po co te konsultacje?

Żyjemy w czasach, w których dostęp do informacji jest nieograniczony, a jednak nigdy wcześniej świadome dbanie o zdrowie nie było tak skomplikowane. Z jednej strony rośnie świadomość społeczna dotycząca profilaktyki i znaczenia diety, z drugiej – internet pełen jest niesprawdzonych porad i marketingowych obietnic bez pokrycia. Dotyczy to szczególnie dynamicznie rozwijającej się branży suplementów diety.

Problem: Chaos informacyjny i suplementacja „na czuja”

Statystyczny konsument, czując spadek energii, problemy ze snem czy chcąc wzmocnić odporność, najczęściej sięga po poradę do „doktora Google” lub znajomych. Efekt? W domowych apteczkach lądują preparaty, które często się dublują, wchodzą ze sobą w niekorzystne interakcje lub – co najczęstsze – w ogóle nie odpowiadają na źródło problemu.

Wybór właściwego magnezu, odpowiedniej formy witaminy D, czy specjalistycznych adaptogenów bez fachowej wiedzy przypomina loterię. To nie tylko strata pieniędzy, ale w skrajnych przypadkach również ryzyko dla zdrowia, np. przyjmowania składników, które mogą kolidować z przyjmowanymi lekami.

YANGO stawia na edukację i personalizację

Właśnie tę lukę postanowiła wypełnić marka YANGO, wprowadzając nową, bezpłatną usługę konsultacji z wykwalifikowanym dietetykiem klinicznym. To ruch, który wyraźnie sygnalizuje zmianę podejścia w branży – od prostej sprzedaży produktu do oferowania kompleksowego wsparcia i budowania partnerskiej relacji z klientem.

Jak podkreśla producent, celem konsultacji nie jest sprzedaż jak największej liczby produktów, ale precyzyjne dopasowanie suplementacji do indywidualnych potrzeb. Proces ten ma na celu dogłębną analizę stanu zdrowia, stylu życia, nawyków żywieniowych, a także ewentualnych wyników badań (jeśli klient takimi dysponuje).

Jak w praktyce wygląda taka konsultacja?

Mechanizm jest prosty i dostosowany do szybkiego tempa życia. Zazwyczaj proces opiera się na wypełnieniu szczegółowego formularza online lub krótkiej rozmowie, podczas której specjalista zbiera niezbędny wywiad.

Na podstawie tych informacji dietetyk jest w stanie zidentyfikować potencjalne niedobory i kluczowe obszary wymagające wsparcia. Zamiast generycznej porady, klient otrzymuje spersonalizowaną rekomendację, która uwzględnia nie tylko to, co warto suplementować, ale również kiedy (np. rano czy wieczorem) i jak łączyć preparaty, aby zmaksymalizować ich wchłanianie i skuteczność (tzw. synergia działania).

Wartość dla klienta: Bezpieczeństwo i skuteczność

Decyzja YANGO o wprowadzeniu konsultacji to odpowiedź na rosnącą świadomość konsumentów, którzy nie chcą już być biernymi odbiorcami reklam. Klienci zyskują przede wszystkim trzy wartości:

Bezpieczeństwo – Pewność, że wybrane produkty są dopasowane do ich stanu zdrowia i nie kolidują ze sobą.

– Pewność, że wybrane produkty są dopasowane do ich stanu zdrowia i nie kolidują ze sobą. Skuteczność – Skupienie się na realnym źródle problemu, co przekłada się na szybsze i bardziej odczuwalne efekty wsparcia organizmu.

– Skupienie się na realnym źródle problemu, co przekłada się na szybsze i bardziej odczuwalne efekty wsparcia organizmu. Oszczędność – Koniec z wydawaniem pieniędzy na niepotrzebne lub źle dobrane suplementy, które nie przynoszą rezultatów.

Inicjatywa ta wpisuje się w szerszą filozofię marki, która od lat stawia na transparentność, wysoką jakość surowców i czyste składy (tzw. clean label), wolne od zbędnych wypełniaczy. Wprowadzenie profesjonalnego doradztwa jest naturalnym krokiem w rozwoju firmy, która stawia się w roli eksperta i partnera w świadomym dbaniu o zdrowie. Pełen asortyment i misję marki można poznać na stronie Yango .

Wprowadzenie konsultacji dietetycznych przez czołowego producenta to ważny sygnał dla całego rynku. Pokazuje, że przyszłość branży suplementów leży nie w obietnicach, ale w rzetelnej wiedzy, edukacji i indywidualnym podejściu do potrzeb każdego organizmu.

Artykuł sponsorowany