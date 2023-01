23-letnia francuska YouTuberka Olympe ogłosiła, że zamierza poddać się eutanazji i już nawet skontaktowała się z ośrodkiem w Belgii. Młoda kobieta cierpi na dysocjacyjne zaburzenie tożsamości, co wynika z jej ciężkich przeżyć z dzieciństwa.

YouTuberka Olympe cieszy się sporą popularnością, bo jej kanał subskrybuje aż 250 tys. internautów. Jednak 23-latka ogłosiła, że zamierza poddać się eutanazji. 11 stycznia opublikowała wideo, w którym wyznała, dlaczego decyduje się na tak radykalny krok.

23-latka przekonuje, że jej zaburzenie jest spowodowane traumą. Jako dziecko trafiła aż do dwudziestu różnych rodzin zastępczych, jednak żadna nie zajęła się nią na stałe. W okresie dojrzewania Olympe została także pięciokrotnie zgwałcona. Te wszystkie traumatyczne doświadczenia doprowadziły do tego, że rozwinęły się u niej alternatywne osobowości, z którymi przestaje sobie radzić.

„To moje życie i trudna decyzja, którą muszę podjąć. Mimo, że jestem bardzo odporną osobą, to mam swój próg wytrzymałości. Doszłam do granicy. Jestem bardzo zmęczona” – napisała do swoich fanów.

Szybko pojawiły się głosy, że YouTuberka próbuje w ten sposób zwiększyć swoją popularność. 23-latka jednak stanowczo zaprzecza. „Chociaż jestem bardzo odporną osobą, mam swoje ograniczenia, które przez lata były popychane do skrajności. Jestem bardzo zmęczona i nikomu nie mówię, że to jest właściwe rozwiązanie, ale taka jest moja decyzja” – mówi Olypme.

Źr. o2.pl