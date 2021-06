Już w środę podopieczni Paulo Sousy zagrają ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni zmierzą się ze Szwecją, a stawką jest awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Z kim możemy zmierzyć się na tym etapie? Jednym z potencjalnych rywali jest Anglia, na którą Polacy z pewnością nie chcieliby trafić.

Reprezentacja Polski wciąż zachowuje szanse na awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Po porażce 1:2 ze Słowacją i remisie 1:1 z Hiszpanią, Biało-Czerwoni zmierzą się w środę ze Szwecją, która jest już pewna awansu do kolejnego etapu rozgrywek. Podopiecznych Paulo Sousy interesuje tylko zwycięstwo – każdy inny wynik sprawia, że żegnamy się z turniejem.

Tymczasem w innych grupach zapadają już pewne rozstrzygnięcia. Dzięki temu można typować, z kim Biało-Czerwoni potencjalnie zmierzą się w 1/8 finału Euro. Cóż, z pewnością łatwo nie będzie.

Polacy wciąż nie wiedzą, które miejsce w grupie zajmą, nawet w przypadku zwycięstwa nad Szwecją. Jeżeli w meczu Słowacja-Hiszpania będzie remis a Biało-Czerwoni zwycięzca różnicą co najmniej dwóch bramek lub minimalnie, ale wyżej niż 1:0 (np. 2:1, 3:2 itp.), mamy szansę na awans z pierwszego miejsca. Wówczas 29 czerwca w Glasgow zmierzymy się z jednym z zespołów, które w swoich grupach zajmą trzecie miejsca. Wiadomo już, że są to Szwajcaria (grupa A), Finlandia (grupa B), Ukraina (grupa C) lub jeden z zespołów w grupie D, gdzie rywalizacja wciąż jest otwarta. Tam trzecie miejsce wciąż może zająć każda z drużyn: Czechy, Anglia, Chorwacja i Szkocja.

Jeżeli Biało-Czerwoni zajmą drugie miejsce w grupie, zagramy 28 czerwca w Kopenhadze. Rywalami Polaków będzie wówczas drugi zespół grupy D, gdzie występują Czechy, Anglia, Chorwacja oraz Szkocja.

Żr.: Onet