Zabieg lipolizy iniekcyjnej

Przeszczepianie włosów

Depilacja laserowa

Dzięki profesjonalnej obsłudze Sky Clinic zyskał miano jednej z najlepszych klinik medycyny estetycznej w Polsce. Aktualnie klinika posiada dwie lokalizacje: Warszawa oraz Wrocław.

Czym jest zabieg lipolizy iniekcyjnej?

Lipoliza iniekcyjna to zabieg, który wykonuje się za pomocą zastrzyków do rozpuszczania komórek tłuszczowych. Jest to alternatywa dla tradycyjnej liposukcji, która polega na usunięciu dużej ilości komórek tłuszczowych podczas jednej sesji. Lipoliza iniekcyjna jest bezpieczniejszym, bardziej komfortowym i mniej inwazyjnym sposobem usuwania tłuszczu.

Przebieg zabiegu lipolizy

Przebieg zabiegu lipolizy iniekcyjnej to seria zastrzyków, które muszą być powtarzane w czasie. Liczba zabiegów będzie zależeć od wielkości i kształtu obszaru, który wymaga leczenia, a także celów pacjenta.

Po pierwszym zabiegu pacjenci zauważą pewien obrzęk i zaczerwienienie w okolicy. Ustąpi to w ciągu kilku dni. W rzeczywistości wielu pacjentów zgłasza, że ich skóra wygląda lepiej nawet przed ustąpieniem obrzęku!

Rezultaty nie są trwałe (jak w przypadku innych metod), ale mogą utrzymywać się do trzech miesięcy po każdym zabiegu. W tym czasie pacjenci mogą zauważyć niewielkie zmiany w konturze ciała, jeśli przybiorą lub stracą na wadze, lub jeśli zmienią swoje nawyki ruchowe.

Jedna popularna forma tego zabiegu jest znana jako masaż limfatyczny. Podczas tego zabiegu lekarz wprowadza do skóry urządzenie i masuje ją rytmicznymi ruchami przez około 15 minut. Proces ten może być początkowo niewygodny, ale większość pacjentów uważa go za znośny, gdy już się do niego przyzwyczai.

Lipoliza iniekcyjna jest bezpieczna i skuteczna, gdy jest wykonywana przez doświadczonego lekarza, który rozumie, jak zarządzać powikłaniami, które mogą wystąpić podczas lub po zabiegu.

Czy zabieg jest bolesny?

Zabieg lipolizy nie jest bolesny, ale może być niekomfortowy. Zastrzyki są wykonywane cienką igłą w podskórną warstwę skóry i tkanki tłuszczowej. Jest to stosunkowo cienka warstwa tkanki, więc igły nie będą powodować bólu. Jednakże, ponieważ będziesz wstrzykiwać sobie igłę, poczujesz pewien dyskomfort gdy do tego dojdzie.

Najczęstsze skutki uboczne lipolizy obejmują piekące zaczerwienienie lub zasinienie w miejscu wstrzyknięcia, a także obrzęk i aktywne infekcje skórne. Z tego powodu zalecamy, aby przed zastrzykami skonsultować się z lekarzem w celach dobrania środków znieczulających.

W jaki sposób lipoliza iniekcyjna pozbywa się komórek tłuszczowych?

Lipoliza iniekcyjna wykorzystuje małą kaniulę do wstrzykiwania roztworu lidokainy i epinefryny do komórek tłuszczowych. Lidokaina powoduje odrętwienie komórek tłuszczowych, więc nie odczuwają one bólu. Adrenalina powoduje ich skurcz i rozpad, co prowadzi do ich śmierci. Proces ten zachodzi w wyniku liposukcji, która zazwyczaj wykonywana jest przez dermatologa lub chirurga plastycznego.

Czy lipoliza iniekcyjna to skuteczny sposób na nadmiar tkanki tłuszczowej?

Lipoliza iniekcyjna to nieinwazyjny zabieg modelujący sylwetkę, który może pomóc w zmniejszeniu widoczności dużej ilości tkanki tłuszczowej. Lipoliza iniekcyjna polega na wstrzykiwaniu do docelowego obszaru roztworu, który rozbija komórki tłuszczowe i powoduje ich uwolnienie przez układ limfatyczny.

Zabieg wykonywany jest przy użyciu bardzo cienkiej igły, która wprowadzana jest w tkankę tłuszczową. Roztwór stosowany do lipolizy iniekcyjnej zawiera enzymy, które rozbijają komórki tłuszczowe i wspomagają ich usuwanie z organizmu.

Chociaż lipoliza iniekcyjna nie jest tak skuteczna jak inne zabiegi na nadmiar tkanki tłuszczowej, może być pomocna w niektórych sytuacjach. W rzeczywistości wiele osób, które poddały się temu zabiegowi, zgłosiło, że widzi pozytywne rezultaty w ciągu trzech miesięcy od wykonania zastrzyków.

Lipoliza — koszt zabiegu iniekcyjnego

Koszt lipolizy jest nieco wyższy niż tradycyjnej liposukcji. Powodem tego jest fakt, że proces ten polega na wstrzyknięciu roztworu do komórek tłuszczowych znajdujących się pod skórą, co powoduje ich obkurczenie i powoduje, że są one metabolizowane przez organizm. Proces ten trwa dłużej niż tradycyjna liposukcja i wymaga więcej czasu od Ciebie i Twojego lekarza, więc zrozumiałe jest, że będzie kosztował więcej.

Koszt zabiegu lipolizy iniekcyjnej z reguły wynosi od 300 do 1500 złotych w zależności od wielkości obszaru, z którego chcesz pozbyć się tłuszczu.

Koszt lipolizy zależy również od tego, jak dużą część ciała chcesz poddać zabiegowi. Jeśli procedura jest używana do leczenia zlokalizowanych obszarów tłuszczu, takich jak brzuch lub uda, to prawdopodobnie będzie kosztować mniej.

Lipoliza iniekcyjna — zalety

Lipoliza iniekcyjna to zabieg wykorzystujący niewielkie ilości tłuszczu do poprawy kształtu i napięcia ciała. Jest to świetny sposób na pozbycie się małych kieszonek tłuszczowych, których nie możesz się pozbyć naturalnie, np. na udach lub w okolicach brzucha

Oto trzy zalety tego zabiegu:

Lipoliza iniekcyjna działa w połączeniu z innymi zabiegami kosmetycznymi, takimi jak Botox lub wypełniacze, aby zapewnić Ci bardziej kompletny wygląd. Działa również dobrze samodzielnie, jeśli szukasz szybkiej naprawy uporczywych obszarów tłuszczu. Lipoliza iniekcyjna jest łatwa do wykonania i bezpieczna — nie wymaga znieczulenia, a po zabiegu nie ma przestojów. Oznacza to, że możesz zrobić sobie zabieg, kiedy tylko chcesz! Rezultaty lipolizy iniekcyjnej utrzymują się średnio przez około dziewięć miesięcy — a w razie potrzeby zawsze możesz wrócić na kolejny zabieg!

Lipoliza — alternatywy

Pierwszą alternatywą dla lipolizy iniekcyjnej jest body sculpting. Proces ten można wykonać za pomocą różnych metod, w tym kawitacji ultradźwiękowej, częstotliwości radiowej i lipolizy laserowej. Body sculpting działa poprzez rozbijanie tkanek tłuszczowych w organizmie za pomocą fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości generowanych przez urządzenie zewnętrzne, które są stosowane bezpośrednio do leczonego obszaru.

Drugą alternatywą dla lipolizy iniekcyjnej jest lipoliza laserowa. Lipoliza laserowa jest podobna do rzeźbienia ciała, ponieważ wykorzystuje urządzenia zewnętrzne i fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, które powodują likwidację komórek tłuszczowych. Jednak w przeciwieństwie do rzeźbienia ciała, które wymaga wielu zabiegów w czasie, lipoliza laserowa może być wykonana jako jednorazowa procedura.

Przeciwwskazania do zabiegu lipolizy

Lipoliza iniekcyjna to dość nowa procedura, która znalazła zastosowanie zarówno w celach kosmetycznych, jak i medycznych. Wykorzystuje zastrzyki do rozbicia komórek tłuszczowych w takich miejscach jak brzuch, uda i plecy. Istnieje jednak szereg przeciwwskazań do tego typu zabiegu, w tym:

Zapalenie płuc

Silne reakcje alergiczne na środki znieczulenia miejscowego

Zaburzenia krwawienia

Ciąża

Ostre choroby nerek

Hormonalna terapia zastępcza (TRT)

Podsumowanie

Lipoliza iniekcyjna to zabieg, który wykorzystuje zastrzyki do usuwania tłuszczu z uporczywych miejsc. Zabieg wykonuje się poprzez wstrzyknięcie w obszar tłuszczowy płynu, który powoduje, że komórki oddzielają się od siebie, a następnie obumierają. Dzięki temu organizm naturalnie je wchłania i usuwa.

