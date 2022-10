Pewna epoka dobiega końca. Ci, którzy odbierają paczki w sklepach sieci Żabka doskonale wiedzą o czym mowa. Zakończyła się wieloletnia współpraca pomiędzy sklepem a popularną firmą kurierską.

Żabka to sklep, którzy cenią Polacy. Otwarty w weekendy, posiada szeroki wachlarz asortymentu, a dodatkowo można tam odbierać paczki. To spore udogodnienie, ponieważ nie musimy udawać się do paczkomatu, a obecna mnogość Żabek sprawia, że możemy odebrać przesyłkę w wielu miejscach.

Niestety, ostatnio media obiegła dość smutna dla klientów Żabki informacja. Okazało się bowiem, że sieć sklepów zakończyła współpracę ze swoim wieloletnim partnerem, popularną siecią kurierską. O kogo chodzi?

Oczywiście o firmę InPost, czyli jednego z liderów w branży kurierskiej na rodzimym rynku. – W ostatnich dniach franczyzobiorcy Żabki otrzymali informację o zakończeniu współpracy z InPostem- podał serwis wirtualnemedia.pl.

Żabka i InPost kończą współpracę. To koniec pewnej epoki

Żabka i InPost współpracowały ze sobą od 2016 roku. Oznacza to, że klienci sieci sklepów mogli odbierać paczki, które dostarczała wspomniana firma aż od ośmiu lat. Teraz nie będzie to możliwe.

Serwis innpoland.pl podaje, że jeszcze niedawno wydawało się, że firmy będą zacieśniać współpracę i prowadzić kolejne działania. Okazuje się jednak, że nic takiego nie nastąpi. – Jeszcze na początku 2022 roku wydawało się, że spółki będą w najbliższym czasie tylko zacieśniać swoją współpracę. Ogłoszono wówczas nowy projekt: w niektórych Żabkach stanęły tzw. paczkomaty InDoor, czyli niewielkie maszyny do odbioru przesyłek, umieszczone wewnątrz sklepów. Teraz zakończył się nie tylko pilotaż tego programu, ale też i reszta wspólnych działań – czytamy.

– Zakończyliśmy program pilotażowy instalacji paczkomatów InPost w sklepach sieci Żabka i obie strony zdecydowały o braku kontynuacji współpracy – podało biuro prasowe sieci sklepów Żabka w rozmowie z branżowym serwisem money.pl.