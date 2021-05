Tragiczny finał poszukiwań 11-latka, który padł ofiarą zbrodni wstrząsnęła całą Polską. Teraz okazuje się, że zabójca 11-letniego Sebastiana może mieć związek ze śmiercią jeszcze jednego dziecka. W ubiegłym roku samobójstwo popełniła 13-letnia Dominika. Okazuje się, że morderca Sebastiana był… jej wujkiem. Śledczy powrócili do tamtej sprawy, choć zastrzegają, że na razie za wcześnie, aby jednoznacznie połączyć obie sprawy.

Tragicznie zakończyły się poszukiwania 11-latka. Chłopiec w sobotę wieczorem nie wrócił do domu. Jak się okazało, został porwany przez 41-latka, który następnie go zamordował. Zabójca 11-letniego Sebastiana trafił już w ręce policji. Przyznał, że planował porwać dziewczynkę, ale przypadkiem wciągnął do samochodu chłopca z dłuższymi włosami. Przyznał się też do porwania i zabicia Sebastiana.

41-latek był już wcześniej znany policji. W 2008 roku porwał inne dziecko: robił mu zdjęcia, a następnie wypuścił. Kilka lat temu znaleziono też u niego treści pedofilskie. W 2018 roku otrzymał zakaz zbliżania się do żony, w związku z uszkodzeniem jej ciała.

Zabójca 11-letniego Sebastiana ma związek ze śmiercią innego dziecka?

Tymczasem, media informują, że śledczy powrócili do pewnej sprawy z ubiegłego roku. W listopadzie 2020 roku w Sosnowcu samobójstwo popełniła 13-letnia Dominika. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, jej ojciec i zabójca 11-letniego Sebastiana to bracia.

13-latka straciła życie w wyniku samobójstwa. Wyskoczyła z okna razem z 11-letnią koleżanką. Młodsza dziewczyna przeżyła. W rozmowie ze śledczymi powiedziała, że Dominika przed tragedią przeżyła zawód miłosny.

Teraz śledczy powrócili do tamtej sprawy. Chcą sprawdzić, czy przypadkiem zabójca 11-letniego Sebastiana nie miał jakiegokolwiek związku ze śmiercią 13-latki. Prokuratura zastrzega jednak, że jest „zbyt wcześnie, by mówić kategorycznie, czy te sprawy są ze sobą powiązane”.

Źr. RMF FM; wmeritum.pl