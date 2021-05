40-letni morderca policjanta miał w samochodzie również broń automatyczną z ostrą amunicją – informuje katowicka „Gazeta Wyborcza”. Z kolei dziennikarze Wirtualnej Polski ujawniają kryminalną przeszłość napastnika. Sprawcy zabójstwa w Raciborzu grozi dożywocie.

We wtorek rano w Raciborzu podczas rutynowej interwencji policji doszło do strzelaniny. 40-letni Radosław Ś. otworzył ogień do jednego z funkcjonariuszy. Drugi z policjantów postrzelił napastnika w udo, a następnie dokonał zatrzymania. Niestety w wyniku odniesionych ran zmarł mł. asp. Michał Kędzierski. Miał 43 lata.

– Kiedy policjanci zatrzymali się do kontroli i poprosili o dokumenty, mężczyzna od razu schylił się po broń, po czym wyciągnął ją i oddał kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy – relacjonuje osoba znająca kulisy wczorajszej strzelaniny w rozmowie z Wirtualną Polską.

Wiadomo, że drugi funkcjonariusz oddał wiele strzałów, raniąc napastnika czterokrotnie w nogi. Przez pewien czas sprawca zdarzenia leżał na ulicy trzymając w ręku broń. Jednak w końcu udało się go obezwładnić.

Dziennikarze „Gazety Wyborczej” donoszą, że sprawca poza glockiem, z którego postrzelił śmiertelnie policjanta, miał w swoim aucie również czeski pistolet automatyczny Skorpion wraz z ostrą amunicją.

Wciąż nie wiadomo, jak Radosław Ś. znalazł się w posiadaniu broni. Wyjaśnieniem okoliczności zajmie się prokuratura. Śledczy przyjrzą się także wątkiem podszywania się pod policjanta, ponieważ to było przedmiotem interwencji funkcjonariuszy.

– To nie był policyjny mundur. Miał spodnie i sweter z pagonami policyjnymi, a także napisem policja. Podobny strój równie dobrze można kupić w internecie – mówi informator WP.

Dziennikarze ustalili nieoficjalnie, że 40-latek wchodził w przeszłości w konflikt z prawem. Był notowany za przestępstwa związane z narkotykami, zniszczeniem mienia, rozbojami oraz za znieważanie i naruszanie nietykalności policjantów.

Profil Policji informuje o uroczystościach pożegnalnych zmarłego funkcjonariusza. „W piątek o godzinie 12:00 ostatni raz będziemy żegnać Naszego Kolegę aspiranta Michała Kędzierskiego, który zginął służąc Ojczyźnie. Uroczystości pogrzebowe z udziałem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, reprezentującego całe środowisko policyjne, odbędą się w Kościele Wniebowzięcia NMP w Raciborzu” – napisano w komunikacie.