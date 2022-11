Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa zasugerowała, że Polska powinna… przeprosić Rosję. Wyjaśniła, że chodzi o incydent, do jakiego doszło we wtorek po południu w Przewodowie. W wyniku eksplozji rakiety życie straciły dwie osoby.

Maria Zacharowa odniosła się do wydarzeń z Przewodowa poprzez swój profil w serwisie Telegram. W swoim wpisie zasugerowała, że polskie władze powinny… przeprosić Rosję za rzekome oskarżenia pod jej adresem.

„Prezydent Polski nazwał upadek rakiety nieszczęśliwym wypadkiem. Tymczasem jeszcze wczoraj wysłuchiwaliśmy histerii polskich urzędników i polityków. Polskie instytucje, które pozwoliły sobie na antyrosyjskie wypowiedzi i wezwały o północy ambasadora Andriejewa, czy przypadkiem nie chcą za coś przeprosić?” – napisała Zacharowa.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ podaje nieprawdziwe informacje. We wtorek nikt z polskich decydentów nie mówił, co zaszło w Przewodowie, a tym bardziej nie padły z ich strony żadne oskarżenia pod adresem Rosji. Spekulacji i różnych wersji wydarzeń nie brakowało za to w mediach i w sieci. Jednak trudno, aby rządzący ponosili za nie odpowiedzialność.

Zacharowa pominęła również fakt, że do tragedii nie doszłoby, gdyby to Rosja nie prowadziła ostrzału rakietowego w cele na Ukrainie.

Źr. dorzeczy.pl