Wypowiedź Lecha Wałęsy o Rosji na łamach francuskiej prasy wywołały wściekłość w Rosji. Rzeczniczka tamtejszego MSZ Maria Zacharowa porównała byłego polskiego prezydenta nawet do słynnego seryjnego mordercy i gwałciciela z Rostowa.

Przypomnijmy, Lech Wałęsa wywołał medialną burzę swoimi przemyśleniami na temat przyszłości Rosji. W rozmowie z francuskim dziennikiem „Le Figaro” wskazał m.in., że Rosja powinna być zniszczona. Jego słowa wywołały wściekłość w rosyjskich mediach.

W opinii byłego prezydenta, należy zburzyć imperialne idee rosyjskie. Można to zrobić poprzez wymuszenie zmian na reżimie w Moskwie lub poprzez „powstanie narodów” (jego zdaniem Rosja zaanektowała ok. 60 narodów). „Populacja Rosji nie powinna przekraczać 50 milionów” – podkreślił.

Do tych słów odniosła się rzecznika MSZ Rosji. „Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent Polski Lech Wałęsa wezwał do zredukowania Rosji do 50 mln ludzi. Uważa, że ​​aby osiągnąć bezpieczeństwo na świecie, Rosja musi zostać 'rozczłonkowana'” – pisze Zacharowa w mediach społecznościowych.

„Argumenty w stylu maniaka, ukraińskiego nacjonalisty Czikatiło, który między fizyczną redukcją populacji a jedzeniem rozczłonkowanych marzył o 'życiu jak w Polsce'” – dodała Zacharowa.

Media przypominają, że Czikatiło, znany jako Rzeźnik z Rostowa, to ukraiński seryjny morderca i gwałciciel, oskarżony o 53 zabójstwa w latach 1978-1990. Przyznał się do zjadania niektórych fragmentów ciał ofiar. Jego egzekucję wykonano w 1994 roku.

Źr. Polsat News; wmeritum.pl; telegram