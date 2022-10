Zachód rozmawia z Kremlem. Tym razem dyskusję odbyli szefowie MON Francji oraz Rosji, czyli Sebastien Lecronu oraz Siergiej Szojgu. Podczas rozmowy była mowa o „brudnej bombie”.

Komunikat w tej sprawie wydało rosyjskie MON. Podano, że Siergiej Szojgu odbył telefoniczną rozmowę ze swoim francuskim odpowiednikiem, Sebastienem Lecronu. – Omówiono sytuację na Ukrainie, która ma stałą tendencję do dalszej, niekontrolowanej eskalacji – napisano w oświadczeniu.

Szojgu miał powiedzieć Francuzowi, że jest zaniepokojony potencjalnymi prowokacjami, które – w jego ocenie – mogą pojawić się na Ukrainie. Szef rosyjskiego MON twierdzi, że możliwe jest użycie „brudnej bomby”, której celem jest rozsianie materiału radioaktywnego i skażenie terenu przy wykorzystaniu wybuchu klasycznego materiału wybuchowego. Co ciekawe, Szojgu powtórzył to samo w późniejszej rozmowie z brytyjskim szefem MON.

W tym samym tonie komunikat prasowy wypuściła rosyjska agencja prasowa RIA Novosti. Jej dziennikarze powołują się na „anonimowe źródła”. Zgodnie z nimi władze w Kijowie mają przygotowywać prowokację z użyciem broni masowego rażenia o niskiej wydajności, aby oskarżyć o to Rosję.

Należy jednak pamiętać, że zarówno słowa Szojgu, jak i komunikat RIA Novosti to nic innego, jak forma rosyjskiej propagandy. Niewykluczone jednak, że to Rosjanie mogą planować użycie groźnej broni, natomiast wspomniane komunikaty medialne to próba oskarżenia o ten fakt Ukraińców. Miejmy jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie.