14-latka, której zaginięcie w poniedziałek zgłosili rodzice, została odnaleziona. Nikt nie spodziewał się jednak, że dziewczyna będzie przebywała w takim miejscu. Policja zatrzymała również 30-latka, który najprawdopodobniej ma związek z jej zaginięciem.

Poszukiwania Roksany, bo tak na imię ma 14-latka, rozpoczęły się w poniedziałek. Tego dnia nastolatkę do szkoły w Bielsku Podlaskim odwiózł ojciec. Okazało się jednak, że dziewczyna nie weszła na teren placówki.

W wyniku śledztwa udało się ustalić, że dziewczyna skierowała swoje kroki na dworzec kolejowy. Stamtąd odjechała do Bolesławca. Na lokalnej stacji czekał już na nią 30-letni mężczyzna. To jego wizerunek w piątek 11 września opublikowała policja prosząc o pomoc w ustaleniu tożsamości. Mężczyzna miał krótkie włosy i pociągłą twarz.

Dziś w mediach społecznościowych pojawiła się jednak informacja, że Roksana została odnaleziona.

14-latka odnaleziona, 30-latek zatrzymany

Informację o odnalezieniu Roksany podał profil społecznościowy „Lwówek na sygnale”. „Zdjęcia 14 latki i poszukiwanego mężczyzny ukazały się we wszystkich ogólnopolski i lokalnych mediach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie „zwerbowania podstępem małoletniej w celu jej wykorzystania” i nie wyklucza, że „może to być ucieczka”. Jeden z tropów prowadził do Bolesławca na Dolnym Śląsku a w końcowej fazie do powiatu lwóweckiego” – relacjonują twórcy.

„Późnym wieczorem Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim nadkom. Marek Zabiegała postawił w stan alarmu Policyjną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą z Lwówka Śląskiego. Przy wsparciu policjantów kryminalnych z Komendy w Bolesławcu rozpoczęły się poszukiwania terenowe za zaginioną nastolatką na terenie powiatu lwóweckiego” – piszą.

Okazuje się, że po północy jedna z grup poszukiwawczych zgłosiła odnalezienie 14-letniej dziewczyny. „Po północy jedna z grup poszukujących zgłosiła odnalezienie nastolatki, która przebywała w piwnicach ruin budynku w kompleksie leśnym koło Lwówka Śląskiego. Zatrzymany został także poszukiwany mężczyzna” – czytamy. Dziewczyna jest cała i zdrowa, a mężczyzna, który miał związek z jej zaginięciem, trafił do aresztu.