Tak wyglądają Zanzibary tysięcy pracowników służby zdrowia – pisze Karolina Pajączkowska z TVP. Prezenterka jest zaniepokojona ilością relacji z zagranicznych wczasów, które pojawiają się w mediach społecznościowych.

Polskie gwiazdy uciekają przed rządowymi obostrzeniami do ciepłych krajów. W mediach społecznościowych można znaleźć mnóstwo relacji z wyjazdów zagranicznych. Wielu internautów zwraca uwagę, że często ci sami aktorzy, influencerzy i celebryci apelowali o przestrzeganie restrykcji i solidarność z innymi obywatelami w czasie restrykcji.

Postawą celebrytów zniesmaczona jest dziennikarka TVP Karolina Pajączkowska. Na Instagramie prezenterki pojawił się wpis, w którym zwraca uwagę, że zachowanie osób publicznych wpływa na zachowanie całego społeczeństwa.

Karolina Pajączkowska o wczasach celebrytów w dobie pandemii: Domagam się solidarności dla mojej Mamy i tysięcy bohaterów

– (Zdjęcie sprzed lat do przyciągnięcia uwagi) Zanzibary, Meksyki i inne.. Kto z Nas nie marzy o rajskich wakacjach w tych trudnych czasach ? Obecnie, Internet zalewany jest codzienną porcją zdjęć z tropików i „wakacji życia, bo przecież nikomu krzywdy nie robię” – czytamy we wpisie.

Dziennikarka opublikowała zdjęcie swojej matki w kostiumie ochronnym pracownika służby zdrowia. – Właśnie TAK wyglądają Zanzibary tysięcy pracowników służby zdrowia !! Błagam.. tu nie chodzi o to, co kto może i na co kogo stać… tu chodzi o SOLIDARNOŚĆ – napisała.

– I właśnie tej solidarności domagam się dla mojej Mamy i tysięcy bohaterów walczących w najtrudniejszych czasach naszych dziejów – dodała.