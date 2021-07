Minister Przemysław Czarnek podzielił się opinią ws. nauczania religii w polskich szkołach. Szef resortu edukacji i nauki zapowiedział również, że dzieci wrócą do placówek od 1 września.

– Przygotowujemy się do pełnego powrotu do szkoły uczniów. Na razie nic nie wskazuje na to, by było jakieś zagrożenie. Jesteśmy pełni optymizmu – ogłosił minister Przemysław Czarnek na antenie Polskiego Radia.

Szef resortu przyznał w rozmowie z Dorotą Kanią, że dzieci rozpoczną nowy rok szkolny w trybie nauki stacjonarnej. Co więcej, opracowano już nawet pakiet zajęć wspomagających. 90 proc. szkół przystąpiło do programu odrabiania zaległości po nauce zdalnej, dodając po 10 godzin dla każdej klasy. – Dzięki temu będziemy mogli uzupełniać wiedzę – przekonuje minister.

Resort przygotował również program „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”. Celem jest poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. Pierwszym etapem będzie skierowany do nauczycieli „Aktywny powrót dzieci do szkoły”, natomiast drugim „Sport kluby”, który dotyczy zajęć dodatkowych dla uczniów.

Minister Czarnek poruszył również wątek zajęć z religii w polskich szkołach. W tym kontekście zastrzegł jednoznacznie, że nie planuje wprowadzania obowiązku uczęszczania na ten przedmiot przez dzieci i młodzież. – Religia nie jest, nie była i nie będzie nigdy obowiązkowa w szkole – podkreślił.

– Jeśli ktoś nie chce chodzić na religię – będzie chodził na etykę. System wartości musi być przekazywany uczniom w szkole, bo na tym polega funkcja wychowawcza szkoły – dodał.