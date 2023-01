Utrzymywanie się z kilku źródeł dochodu jest coraz częstszym zjawiskiem w społeczeństwie. Pozwala to zachować równowagę finansową, skutecznie oszczędzać i czuć się pewniej – nawet w sytuacjach kryzysowych. Jednak przy szukaniu pracy dodatkowej należy zwrócić uwagę na kluczowy element umowy, który może przekreślić szansę na jej podpisanie. Mowa tutaj o zakazie konkurencji, który ma za zadanie chronić interesy pracodawcy. Co należy o tym wiedzieć? Na co zwrócić uwagę? Gdzie szukać zatrudnienia?

Dlaczego warto posiadać pracę dodatkową?

Praca w różnych miejscach przynosi wiele korzyści. Główną zaletą są oczywiście dodatkowe pieniądze, które będą dużym wsparciem dla naszego budżetu domowego. Dzięki temu możemy pozwolić sobie na mniejszą kontrolę miesięcznych wydatków lub efektywne oszczędzanie. Poza tym unikniemy zbędnego martwienia się o to, co zrobimy po utracie stanowiska. Może do tego dojść z wielu powodów, na które często nie mamy nawet wpływu. Jednak pracując na dwa etaty, zawsze możemy liczyć na wynagrodzenie płynące z innego źródła. Dodatkowe zajęcie zapewnia komfort psychiczny, a czasami może stać się głównym oparciem finansowym. Ponadto zyskujemy więcej doświadczenia, rozwijając jednocześnie różne umiejętności.

Jak pogodzić ze sobą różne posady?

Choć na początku może się to wydawać niewykonalne, pogodzenie ze sobą dwóch (a nawet większej ilości stanowisk) jest możliwe. W ostatnich latach na rynku pracy znacząco zmieniło się podejście do wykonywania obowiązków przez pracowników. Ponadto rozwój technologiczny i dynamiczna sytuacja w wielu branżach umożliwia szybsze znalezienie dodatkowego zajęcia. Jeśli zależy nam na kolejnym miejscu zatrudnienia, warto zapoznać się z ofertami pracy w miejscu, w którym mieszkamy – jeśli interesuje nas tryb stacjonarny, lub z ogłoszeniami miasta gwarantującego lepsze perspektywy, gdy możemy pozwolić sobie na wykonywanie obowiązków z domu. Analizując lokalny rynek, zwróćmy uwagę na szereg rzeczy. Sprawdźmy, ile wynosi średnie wynagrodzenie, a także którzy specjaliści są najbardziej poszukiwani.

Przykładowo w Rzeszowie przeciętne zarobki wynoszą ok. 6500 zł brutto miesięcznie, a pracę szybko znajdą zwłaszcza przedstawiciele branży medycznej czy transportowo-logistycznej – zobacz ogłoszenia na Gowork.pl, aby porównać atrakcyjne oferty. Poza tym warto zwrócić uwagę na sektory, w którym mamy większą szansę na rozwój, np. IT lub przemysł. Przy wybieraniu branży należy pamiętać o tym, że firma, w której chcemy zacząć pracować, nie powinna być konkurencją dla naszego pierwszego miejsca zatrudnienia. Choć opieranie się na zdobytych kompetencjach i wykonywanie znanych zleceń będzie dla nas o wiele prostsze, pracodawca może tego nie akceptować. Często jest to wręcz zakazane w podpisanej umowie, dlatego warto sprawdzić, czy i my temu nie podlegamy lub będziemy podlegać w nowej pracy.

Zakaz konkurencji – co warto o nim wiedzieć?

Umowę o zakazie konkurencji najczęściej podpisuje się w przypadku zawierania umów o pracę, gdy mamy dostęp do poufnych informacji. Jej głównym celem jest zabezpieczenie interesów firmy, co może dotyczyć nie tylko czasu samego zatrudnienia (lub krótszego okresu), ale również po odejściu z miejsca pracy. Zakaz ten zobowiązuje pracowników do nieprowadzenia żadnej działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz do niepodejmowania współpracy z innym podmiotem konkurencyjnym. Warto wspomnieć, że taka umowa może zostać podpisana np. po kilku miesiącach od rozpoczęcia pracy. Naruszenie zakazu konkurencji wiąże się z konsekwencjami prawnymi, które muszą zostać zawarte w dokumencie. Istnieją dwie możliwości złamania zobowiązań – umyślne i nieumyślne. W każdym z tych przypadków pracodawca może zażądać odszkodowania za wyrządzoną szkodę, ale na innych warunkach. Jeśli w dokumencie została zawarta taka informacja, możliwe jest odstąpienie od umowy w danych okolicznościach. Istnieje również szansa na jej rozwiązanie na mocy porozumienia stron. Zakaz konkurencji wiąże się także z rekompensatą pieniężną dla pracownika. Gdy pracodawca nie wywiązuje się z terminowego wypłacenia odszkodowania, jest to powód do zerwania umowy. Warto pamiętać, że treść zakazu konkurencji nie może obejmować zbyt szerokiego zakresu. Nie powinno to znacznie ograniczać możliwości pracownika i zmuszać do całkowitego zaprzestania wykonywania zawodu. Z tego powodu umowa musi przedstawiać ściśle określone warunki dotyczące zakazanych formy działalności.

