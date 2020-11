Nie jest wykluczone, że w okolicach świąt Bożego Narodzenia wprowadzona zostanie jakaś forma zakazu przemieszczania się. Podczas sobotniej konferencji prasowej mówił o tym premier Mateusz Morawiecki a w poniedziałek na antenie TVP1 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiele wskazuje na to, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą podobne do Wielkanocy. Już wcześniej zapowiadał to minister zdrowia Adam Niedzielski, a teraz wydają się potwierdzać rządzący. W sobotę podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, które ograniczą możliwość przemieszczania się w okolicach świąt.

W poniedziałek na antenie TVP1 wypowiedział się w tej sprawie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Poinformował on, że zakazy mogą się pojawić, jednak na razie żadne decyzje jeszcze nie zapadły. „Pracujemy nad tym, aby strumień odwiedzających najbliższych w święta Bożego Narodzenia był jak najmniejszy” – powiedział.

Waldemar Kraska wyraził nadzieję, że Polacy odpuszczą sobie wizyty u najbliższych i pozostaną podczas świąt jedynie w gronie domowników. „W tej chwili jest w konsultacjach projekt rozporządzenia, w którym chcemy ograniczyć przemieszczanie się osób w czasie świąt Bożego Narodzenia. Jaki będzie końcowy efekt tych konsultacji i jak to rozporządzenie będzie wyglądało, przekonamy się niedługo” – dodał.

Źr.: TVP