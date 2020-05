Ministerstwo Zdrowia informuje o 142 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Najwięcej przypadków odnotowano na terenie woj. śląskiego. W ciągu doby wykonano ponad 20 tysięcy testów na COVID-19.

„Mamy 142 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusa z województw: śląskiego (54), mazowieckiego (51), dolnośląskiego (12), łódzkiego (11), małopolskiego (7), opolskiego (2), pomorskiego (2), warmińsko-mazurskiego (1), wielkopolskiego (1), zachodniopomorskiego (1)” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Od początku prowadzenia testów odnotowano 17 204 zakażeń koronawirusem w Polsce. Najwięcej z nich pochodzi z woj. śląskiego (4399). To właśnie ten region przoduje w ostatnich raportach pod względem nowych zachorowań.

Prof. Włodzimierz Gut, wirusolog i doradca Głównego Inspektora Sanitarnego przekonuje jednak, że zakażenia w śląskich kopalniach można stosunkowo szybko ograniczyć. – Śląsk to są zamknięte ogniska w kopalniach. Jest to niepokojące, że tam trafiły te przypadki, ale to jest specyfika pracy tego środowiska – powiedział w rozmowie z Polskim Radiem.

-Tam nie wyobrażam sobie izolacji ludzi i ludzi w maseczkach. Są to ogniska, niebezpieczne i dość duże, ale łatwiejsze do skontrolowania – dodał. Ekspert przekonuje, że wzrost zakażeń na terenie Śląska nie powinien wpłynąć na ogólną sytuację epidemiczną w Polsce.

Resort zdrowia informuje również o śmierci 15 osób zakażonych koronawirusem. Większość z nich to ludzie starsi z chorobami współistniejącymi. Od początku epidemii odnotowano 861 przypadków śmiertelnych. W ciągu doby przebadano aż 20 344 próbki pod kątem COVID-19. Wyzdrowiało 279 kolejnych pacjentów.

Z przykrością informujemy o śmierci 15 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 75-K, 93-K, 77-M, 82-M Poznań, 83-K Grudziądz, 82-M, 67-K Warszawa, 60-M Siedlce, 73-M Wrocław, 52-M Zawiercie, 70-K Racibórz, 94-K, 84-K, 90-M, 90-K Wolica. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 13, 2020

Źródło: Ministerstwo Zdrowia