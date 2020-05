Odnotowano 236 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce – wynika z komunikatu Ministerstwa Zdrowia. Wzrosła również liczba zgonów osób zakażonych. Od początku epidemii potwierdzono 700 przypadków śmiertelnych.

Nowy komunikat Ministerstwa Zdrowia ukazał się we wtorek rano. Resort informuje o 236 nowych zakażenia u mieszkańców 13 województw:

śląskiego (99),

wielkopolskiego (61),

świętokrzyskiego (18),

małopolskiego (16),

dolnośląskiego (11),

zachodniopomorskiego (8),

pomorskiego (6),

warmińsko-mazurskiego (4),

opolskiego (4),

kujawsko-pomorskiego (4),

podkarpackiego (2),

lubelskiego (2),

podlaskiego (1).

Łączna liczba odnotowanych przypadków w Polsce wzrosła do 14 242. Resort informuje również o 3 nowych przypadkach śmiertelnych. Oznacza to, że liczba zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła do 700 (po dzisiejszej korekcie).

Z przykrością informujemy o śmierci 3 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 67-M Starachowice, 74-K Zgierz, 69-M Racibórz. Większość osób miała choroby współistniejące. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 5, 2020

W związku z błędnie zaraportowanym przez WSSE Bydgoszcz zgonem z Białych Błot zostaje on usunięty z wykazu. Szczegóły znajdują się w oświadczeniu Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 5, 2020

Pozytywną informacją jest natomiast systematyczny wzrost wyleczonych. Aktualnie jest to już 4 280 osób. Od wczorajszego komunikatu liczba ta wzrosła o 185.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia