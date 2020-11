Przyjęcie przez Sejm uchwały wspierającej działania rządu ws. unijnych negocjacji budżetowych i twardego stanowiska państwa sprawił, że świeczniku znów pojawiły się dywagacje dotyczące możliwości wyjścia Polsk iż UE. Zakłady bukmacherskie zareagowały… obstawianiem takiej możliwości.

Uchwała autorstwa posłów partii rządzącej m.in. wzywa do powrotu do rozmów i osiągnięcia nowego porozumienia. Negocjacje w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 od dawna rozgrzewają polityków. W tle są jeszcze zarzuty o zakłócenie samorządności w Polsce. To kolejne powody dla obozu rządzącego i opozycji by formułować wobec siebie kolejne zarzuty. Chaos spotęgowany sytuacja w czasie pandemii sprawił, że jak bumerang powrócił temat możliwości i chęci rządzących do wyprowadzenia Polski z UE.

Polska głównym kandydatem do wyjścia z UE?

Temat to bardzo nośny, dlatego zakłady bukmacherskie nie mogły przejść wobec niego obojętnie. Bardzo szybką reakcją wykazał się STS. Bukmacher dodał do swojej oferty kilka zakładów dotyczących wyjścia z Unii Europejskiej. Gracze mogą np. obstawiać, które państwo członkowskie po Wielkiej Brytanii zdecyduje się na tak radykalny ruch do 2024 roku. Jeśli ktoś myśli, że odpowiedź jest prosta – Polska – to nie do końca tak jest. Faworytem na ten moment są Włosi, ale drugie i trzecie miejsce, wielu raczej nie zdziwi. To Polska i Węgry, czyli kraje, które najmocniej chcą walczyć, blokować, wetować nowy budżet UE. Najwięksi euroentuzjaści wg bukmachera? Malta i Luksemburg.

Kiedy Polexit i czy będzie referendum? Zakłady bukmacherskie

Bukmacher STS pyta graczy także stricte o wariant opuszczenia Unii Europejskiej przez Polskę. Można m.in. obstawiać ewentualny termin „Polexitu”. Kursy są wysokie przy każdym z wariantów, ale najwyższe przy 2021 roku. Najmniejszy to data najdalsza, czyli 2023 rok. Można także typować termin odbycia się ewentualnego referendum, które miałoby być głównym krokiem i werdyktem w sprawie dalszej przyszłości Polski w Unii. Tu także mamy do wybory daty od 2021 do 2023 roku. Ciekawostką jest typowy zakład H2H, czyli head to head, znany ze sportowych ofert zakładów bukmacherskich. Mamy do wyboru pary z których należy wskazać to państwo, które szybciej opuści UE. Oczywiście może się okazać, że żaden z tych kuponów nie zostanie ani wygrany, ani przegrany. Po prostu nie będzie jego realizacji, ale sam fakt, że i do tej przestrzeni weszły takie tematy polityczne, oznacza, że atmosfera coraz bardziej robi się gorąca.

Wybory prezydenckie sukcesem w zakładach

Zakłady na politykę są bardzo popularne, czego dowody mieliśmy i w tym roku. Prawdziwym hitem bukmacherskim okazały się wybory prezydenckie w Polsce. Starcie obozu władzy i opozycji w drugiej turze cieszyło się ogromną popularnością, a gracze często stawiali ogromne sumy pieniędzy. Okazało się, że w STS klienci dobrze przewidzieli końcowe rozstrzygnięcia i minimalną wygraną urzędującego wcześniej prezydenta. Także wybory w USA cieszyły się zainteresowaniem graczy. Można więc przewidywać, że wydarzenia polityczne jeszcze częściej będą umieszczane w ofercie bukmacherów. Skoro w 38-milionowym kraju niemal wszyscy znają się na polityce i jest ona głównym tematem podczas spotkań rodzinnych…



Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. STS S.A. (dawniej Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o.) posiada zezwolenie wydane przez Ministra ds. Finansów Publicznych na urządzanie zakładów wzajemnych. Hazard związany jest z ryzykiem.

Materiał partnera