Zakola, świadczące o przerzedzeniu włosów, to problem złożony i wymagający wszechstronnego podejścia. Do ich powstawania przyczynia się łysienie androgenowe, a proces ten mogą nasilać błędy dietetyczne oraz niektóre leki. W artykule wyjaśniamy, jakie są przyczyny powstawania zakoli, jak można z nimi walczyć, do jakiego specjalisty udać się w przypadku ich wystąpienia oraz jakie badania są potrzebne do diagnostyki wypadania włosów.

Jakie są przyczyny wypadania włosów?

Wypadanie włosów może mieć wiele przyczyn, a poznanie źródła problemu pozwala na dobranie skutecznej metody leczenia. Oto najczęstsze z nich:

Przyczyny immunologiczne , np. łysienie plackowate, gdzie produkowane są przeciwciała atakujące mieszki włosowe.

, np. łysienie plackowate, gdzie produkowane są przeciwciała atakujące mieszki włosowe. Zaburzenia hormonalne , np. łysienie androgenowe, związane z nadwrażliwością mieszków włosowych na hormon DHT (pochodną testosteronu).

, np. łysienie androgenowe, związane z nadwrażliwością mieszków włosowych na hormon DHT (pochodną testosteronu). Błędy dietetyczne – niska podaż witamin (szczególnie biotyny i witaminy D), minerałów i białka.

– niska podaż witamin (szczególnie biotyny i witaminy D), minerałów i białka. Skutki uboczne leków , np. antydepresantów, przeciwzakrzepowych, beta-blokerów, cytostatyków.

, np. antydepresantów, przeciwzakrzepowych, beta-blokerów, cytostatyków. Nadmierny stres i związany z nim wyższy poziom kortyzolu (hormonu stresu).

Na Med24 możesz szybko umówić się na konsultację lekarską z możliwością otrzymania L4 online, a w razie konieczności zostanie także wypisana e recepta online.

Kiedy warto udać się do lekarza w przypadku wypadania włosów?

W jakich jeszcze sytuacjach należy zgłosić się do lekarza w związku z problemem wypadania włosów? Konsultacja jest wskazana w następujących sytuacjach:

pogłębianie się zakoli lub przerzedzone obszarów w obrębie czubka głowy,

nietypowe miejsca utraty włosów, np. w obrębie brwi, męskiego zarostu w postaci okrągłych zmian,

dodatkowe objawy skórne, np. swędzenie, łuszczenie się skóry głowy, zaczerwienienie lub ból mogą świadczyć o zakażeniu bakteryjny / grzybiczym / mieszanym lub stanie zapalnym związanym z chorobami autoimmunologicznymi,

podejrzenie hormonalnego podłoża, co jest podstawą do rozważenia konsultacji z endokrynologiem, m.in. w sytuacji, gdy utracie włosów towarzyszą objawy ogólne mogące wiązać się z tarczycą lub nadnerczami,

przewlekły lub intensywny stres wpływa negatywnie na kondycję włosów.

Lekarz, w związku z nasiloną utratą włosów, może zlecić badania hormonalne, poziomu witamin i minerałów, a także specjalistyczne badania skóry głowy, co pozwala ustalić przyczynę problemu i dobrać odpowiednie leczenie łysienia. Wczesna interwencja zwiększa szanse na skuteczne zahamowanie procesu wypadania włosów i ich regenerację.

Jakie badania można wykonać przy wypadaniu włosów?

Diagnostyka przyczyn wypadania włosów obejmuje szereg badań laboratoryjnych oraz badań skóry głowy, które pomagają zidentyfikować źródło problemu i dobrać odpowiednią terapię.

Badania laboratoryjne wykorzystywane w diagnostyce łysienia, powstawania zakoli i nasilonej utraty włosów to:

Morfologia krwi – pozwala ocenić ogólny stan zdrowia i wykryć ewentualne niedobory, które mogą wpływać na wypadanie włosów.

– pozwala ocenić ogólny stan zdrowia i wykryć ewentualne niedobory, które mogą wpływać na wypadanie włosów. Poziom hormonów – badania hormonalne, takie jak poziom DHT, testosteronu, hormonów tarczycy (TSH, FT3, FT4), mogą wykazać hormonalne przyczyny łysienia.

– badania hormonalne, takie jak poziom DHT, testosteronu, hormonów tarczycy (TSH, FT3, FT4), mogą wykazać hormonalne przyczyny łysienia. Ferrytyna – niski poziom ferrytyny, czyli białka magazynującego żelazo, może być przyczyną wypadania włosów, dlatego warto go sprawdzić.

– niski poziom ferrytyny, czyli białka magazynującego żelazo, może być przyczyną wypadania włosów, dlatego warto go sprawdzić. Witaminy i minerały – ocena poziomu witaminy D, B12, cynku, selenu oraz innych składników odżywczych wspierających wzrost włosów.

Badania skóry głowy pomocne w diagnostyce łysienia, któremu towarzyszą zakola u mężczyzn i nie tylko to:

Trichoskopia – badanie skóry głowy i włosów z użyciem trichoskopu, które umożliwia dokładną ocenę mieszków włosowych, stanu skóry i rodzajów uszkodzeń włosa.

– badanie skóry głowy i włosów z użyciem trichoskopu, które umożliwia dokładną ocenę mieszków włosowych, stanu skóry i rodzajów uszkodzeń włosa. Trichogram – polega na pobraniu próbki włosów i analizie ich faz wzrostu, co pozwala określić, czy problem wynika z zaburzeń w cyklu włosowym.

– polega na pobraniu próbki włosów i analizie ich faz wzrostu, co pozwala określić, czy problem wynika z zaburzeń w cyklu włosowym. Biopsja skóry głowy – w przypadku podejrzenia łysienia o podłożu autoimmunologicznym (np. łysienie plackowate), biopsja skóry głowy może dostarczyć informacji na temat procesu zapalnego lub innych zmian w skórze.

Kompleksowa diagnostyka pozwala zidentyfikować przyczynę wypadania włosów i ustalić, jak leczyć zakola lub inne rodzaje łysienia, co zwiększa skuteczność podejmowanych działań terapeutycznych.

Jakie kroki podjąć, kiedy włosy zaczynają wypadać?

W przypadku wypadania włosów kluczowe jest szybkie podjęcie działań, które mogą zahamować problem i poprawić kondycję włosów. Często potrzebne jest zastosowanie kilku metod jednocześnie. Warto zatem:

Zadbać o dietę – wprowadź do produkty bogate w składniki odżywcze (witaminy, minerały i białko).

– wprowadź do produkty bogate w składniki odżywcze (witaminy, minerały i białko). Jeśli masz trudności z ułożeniem zbilansowanej diety, rozważ konsultacje dietetyczne online w ramach serwisu Med24. Ograniczyć stres – wypróbuj ćwiczenia relaksacyjne, techniki oddechowe, jogę lub medytację, które pomagają zmniejszyć napięcie i wspierają zdrowie włosów.

– wypróbuj ćwiczenia relaksacyjne, techniki oddechowe, jogę lub medytację, które pomagają zmniejszyć napięcie i wspierają zdrowie włosów. Wprowadzić odpowiednią pielęgnację skóry głowy – stosuj delikatne kosmetyki i unikaj częstego używania narzędzi do stylizacji, takich jak prostownice i suszarki, aby zapobiegać uszkodzeniom włosów.

– stosuj delikatne kosmetyki i unikaj częstego używania narzędzi do stylizacji, takich jak prostownice i suszarki, aby zapobiegać uszkodzeniom włosów. Zasięgnąć konsultacji z lekarzem – jeśli obserwujesz przerzedzenie włosów lub zakola, warto skonsultować się ze specjalistą, który zleci niezbędne badania diagnostyczne.

Z problemem przerzedzania się włosów, tworzenia się zakoli i łysienia możesz zgłosić się do:

Endokrynologa – ponieważ utrata włosów może wynikać z zaburzeń hormonalnych, takich jak choroby tarczycy czy nadnerczy.

– ponieważ utrata włosów może wynikać z zaburzeń hormonalnych, takich jak choroby tarczycy czy nadnerczy. Dermatologa – gdyż przerzedzanie się włosów może być związane ze specyficznymi chorobami zapalnymi skóry, zwanymi dermatozami.

Podjęcie tych kroków na wczesnym etapie wypadania włosów zwiększa skuteczność działań i poprawia stan włosów oraz skóry głowy.

Leki na wypadanie włosów

Farmakoterapia może wspomagać wzrost włosów, szczególnie w przypadku łysienia androgenowego. Oto najczęściej stosowane opcje:

Minoksydyl – stosowany miejscowo, pobudza mieszki włosowe do wzrostu.

– stosowany miejscowo, pobudza mieszki włosowe do wzrostu. Finasteryd – doustny lek blokujący DHT, hormon powodujący miniaturyzację mieszków włosowych.

– doustny lek blokujący DHT, hormon powodujący miniaturyzację mieszków włosowych. Terapia sterydowa – zalecana przy łysieniu o podłożu autoimmunologicznym, pomaga zmniejszyć stan zapalny.

– zalecana przy łysieniu o podłożu autoimmunologicznym, pomaga zmniejszyć stan zapalny. Immunoterapia w przypadku łysienia plackowatego.

Pomocne w uzupełnieniu terapii wypadania włosów są suplementy diety, które pomagają dostarczać składników o znaczeniu fizjologicznym dla skóry i jej funkcjonowania, w tym tzw. jej wytworów jak włosy.

Kiedy wypadanie włosów ma związek z hormonami?

Wypadanie włosów często jest wynikiem zaburzeń hormonalnych, które mogą wymagać specjalistycznej diagnozy i leczenia. Do najczęstszych przyczyn należą:

Łysienie androgenowe – spowodowane nadwrażliwością mieszków włosowych na DHT, hormon będący pochodną testosteronu;

– spowodowane nadwrażliwością mieszków włosowych na DHT, hormon będący pochodną testosteronu; Zaburzenia tarczycy – nadczynność, niedoczynność tarczycy, a także choroba Hashimoto i Gravesa-Basodowa o tle autoimmunologicznym,

– nadczynność, niedoczynność tarczycy, a także choroba Hashimoto i Gravesa-Basodowa o tle autoimmunologicznym, Zespół policystycznych jajników (PCOS) – występuje u kobiet;

– występuje u kobiet; Hiperkortyzolemia – nadmiar kortyzolu, często wynikający ze stresu lub zespołu Cushinga;

– nadmiar kortyzolu, często wynikający ze stresu lub zespołu Cushinga; Menopauza – spadki poziomu estrogenów w tym okresie mogą powodować przerzedzenie włosów;

– spadki poziomu estrogenów w tym okresie mogą powodować przerzedzenie włosów; Okres po ciąży – po porodzie poziomy hormonów wracają do normy, co może wywołać tzw. łysienie poporodowe, które przemija po kilku tygodniach.

W takich przypadkach konieczna jest konsultacja z endokrynologiem, który może zlecić badania hormonalne i dobrać terapię dostosowaną do konkretnego zaburzenia hormonalnego i rodzaju łysienia.

Czy stres może powodować wypadanie włosów?

Przewlekły stres negatywnie wpływa na zdrowie włosów, zaburzając ich cykl życia i osłabiając mieszki włosowe. Pod wpływem stresu włosy mogą przedwcześnie przechodzić w fazę spoczynku (telogen), co prowadzi do ich nadmiernej utraty. Dodatkowo stres zmniejsza ukrwienie mieszków, ograniczając dostarczanie składników odżywczych i osłabiając strukturę włosów.

Aby przeciwdziałać temu efektowi, warto stosować techniki redukcji napięcia:

Medytacja i techniki oddechowe – pomagają kontrolować reakcje organizmu na stres.

– pomagają kontrolować reakcje organizmu na stres. Joga i ćwiczenia relaksacyjne – wspierają równowagę i poprawiają krążenie skóry głowy.

– wspierają równowagę i poprawiają krążenie skóry głowy. Zdrowy tryb życia – dieta, sen i regularna aktywność fizyczna wpływają korzystnie na włosy.

Redukcja stresu wspiera zdrowie mieszków włosowych, co może zahamować wypadanie włosów.

