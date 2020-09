Zakończyła się narada z udziałem polityków PiS. Anita Czerwińska, rzeczniczka partii, zamieściła na Twitterze wpis, w którym uchyliła rąbka tajemnicy ws. ważnych rozmów.

Spór na linii PiS-Solidarna Polska narastał od wielu miesięcy. Eskalacja nastąpiła jednak w ostatnich dniach, gdy politycy drugiego z ugrupowań postawili weto ws. projektu ustawy dotyczącego zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Ponadto, Zbigniew Ziobro i spółka wyrazili swój sprzeciw wobec innego projektu, zwanego w niektórych kręgach „bezkarność plus”.

To wszystko doprowadziło do największego kryzysu w historii Zjednoczonej Prawicy. Sytuacja jest na tyle poważna, iż Jarosław Kaczyński, prezes PiS, dał do zrozumienia, że jest gotów przejść na rząd mniejszościowy.

Jeszcze przed spotkaniem czołowych polityków partii rządzącej konferencję prasową zwołał Zbigniew Ziobro. W jej trakcie przyznawał wprawdzie, że chce, aby koalicja nadal istniała, jednak więcej konkretów nie padło. Te pojawiły się dopiero po wpisie wspomnianej wcześniej Anity Czerwińskiej.

Zakończyła się narada PiS. Jest pierwszy komunikat!

„Zakończyła się narada kierownictwa @pisorgpl Podjęto decyzje o zdecydowanych rozstrzygnięciach. O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie” – napisała na Twitterze Anita Czerwińska.

Zakończyła się narada kierownictwa @pisorgpl Podjęto decyzje o zdecydowanych rozstrzygnięciach. O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie. — Anita Czerwińska rzecznik PiS (@RzecznikPiS) September 21, 2020

Wpis rzeczniczki wywołał oczywiście spore poruszenie w przestrzeni publicznej. Niektórzy z ekspertów podkreślają, że kategoryczna forma tweeta ma uzmysłowić Zbigniewowi Ziobrze, że sprawa jest poważna, a prezes Kaczyński nie żartuje. Wiele wskazuje więc, że minister sprawiedliwości otrzymał jakieś ultimatum, a teraz czekamy na jego decyzję. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak obserwować przebieg zdarzeń.