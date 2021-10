Bartłomiej Sienkiewicz zaatakował na Twitterze publicystę „Gazety Wyborczej” Jacka Żakowskiego. Na wpis polityka Platformy Obywatelskiej odpowiedziała rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska.

Jacek Żakowski, publicysta „GW”, przyznał, że nie wierzy w to, iż nastąpi polexit, który wieszczą ostatnio politycy opozycji z Donaldem Tuskiem na czele. „Tusk stworzył niepotrzebnie problem, mówiąc o polexicie. Bo oczywiście żadnego polexitu nie będzie. Gdyby Tusk umiał to opisać, jako proces – nie jako decyzję, której PiS nie podejmie, bo 80 czy 90 proc. społeczeństwa jest za Unią, gdyby umiał to opisać, to byłby wiarygodny” – stwierdził.

Wypowiedź udostępnił na Twitterze Rafał Bochenek, były rzecznik rządu. „W przypływie szczerości niektórzy odczarowują KŁAMSTWA TUSKA” – napisał podsumowując słowa publicysty „GW”.

W przypływie szczerości niektórzy odczarowują KŁAMSTWA TUSKA:"Tusk stworzył niepotrzebnie problem mówiąc o Polexicie, ŻADNEGO Polexitu nie będzie, bo PiS takiej decyzji nie podejmie.Polexitu nie widać na horyzoncie i każdy zdrowy człowiek to rozumie"🇵🇱🇪🇺➡️Słuchajcie uważnie 💫 pic.twitter.com/OusaH6w6Ui — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) October 22, 2021

Żakowski nie wierzy w polexit. Mocna kontra Bartłomieja Sienkiewicza

Głos ws. słów Żakowskiego zabrał polityk PO Bartłomiej Sienkiewicz, który zamieścił mocny wpis na Twitterze. „Red. Żakowski: „Tusk stworzył niepotrzebnie problem, mówiąc o polexicie. Bo oczywiście żadnego polexitu nie będzie.” Niepotrzebny dla Lewicy, której red. Żakowski jest nieformalnym rzecznikiem. Bo przeszkadza Lewicy w mizianiu się z PiSem” – napisał Sienkiewicz.

Na jego wpis błyskawicznie zareagowała rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska. „Żakowski nie jest naszym rzecznikiem, wielokrotnie nas krytykował. Ale jak krytykuje Was, to już koniecznie musicie go zapisać do naszego obozu. On jest po prostu DZIENNIKARZEM, a nie wyznawcą, a do takich jesteście przyzwyczajeni. Zamykacie się w coraz mniejszej bańce” – odpowiedziała politykowi PO.