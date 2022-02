Adrian Zandberg ma koronawirusa. „Test pozytywny. Jestem zaszczepiony, więc objawy są znośne. Ale tak czy inaczej – izolacja” – ogłosił. Polityk parlamentarnej Lewicy dostał odpowiedź z nieoczekiwanej strony. Zareagował profil Konfederacji.

„No i trafiło także mnie. Test pozytywny. Jestem zaszczepiony, więc objawy są znośne. Ale tak czy inaczej – izolacja. W nietypowych okolicznościach, bo na czeskiej prowincji” – czytamy.

Jestem zaszczepiony, więc objawy są znośne. Ale tak czy inaczej – izolacja. W nietypowych okolicznościach, bo na czeskiej prowincji. Szczęśliwie mamy zapas tego, co najważniejsze: Kofoli i drewna do pieca 🙂