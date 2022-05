Serwis polskatimes.pl podaje nowe informacje ws. wojsk USA w Polsce. Te doniesienia sprawią, że Rosjanie mogą być wściekli.

Portal polskatimes.pl informuje, że wojska USA, które dotychczas stacjonowały w naszym kraju w charakterze rotacyjnym, przybiorą charakter stały. Serwis powołuje się przy tym na źródła rządowe, w tym na jedną osobę, która de facto go tworzy. Jest to być może jeden z ministrów lub wiceministrów.

Oficjalnie decyzja w tej sprawie ma zapaść podczas zbliżającego się szczytu NATO, który odbędzie się w Madrycie. Informacja do publicznej wiadomości zostanie podana najprawdopodobniej po 30 czerwca.

Na ten moment nie wiadomo, ilu amerykańskich żołnierzy będzie stacjonowała w naszym kraju na stałe. Polskie władze chciałyby, aby było to ponad 10 tysięcy wojskowych reprezentujących US Army. Chcący zachować anonimowość informator polskatimes.pl przyznaje, że Amerykanie będą stacjonować w Powidzu. Tamtejsza baza jest przygotowana na przyjęcie amerykańskiego sprzętu.

– Ważne jest, oprócz personelu wojskowego, jednak umiejscowienie jak największej ilości sprzętu i zapasów, w tym amunicji, na terytorium Polski. Chodzi o to, aby nasycić sprzętem amerykańskim polskie magazyny – mówi informator portalu, który dodaje, że sam proces przerzucania żołnierzy zza oceanu nie potrwa długo. Rozmówca polskatimes.pl podkreśla, że Amerykanie zrobią to sprawnie, podobnie, jak w przypadku dostarczania broni na Ukrainę.

Ta informacja z pewnością rozwścieczy Rosjan, którzy od lat zabiegali o to, by Amerykanie, kolokwialnie mówiąc, „wynieśli się” za Odrę. Tymczasem okazuje się, że US Army będzie zwiększała swoją obecność w Europie Wschodniej.