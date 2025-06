Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, zabrał głos ws. Grzegorza Brauna. Okazuje się, że na europarlamentarzystę nałożony został radykalny zakaz.

Podczas swojej wizyty w Sejmie Grzegorz Braun dokonał zniszczenia wystawy poświęconej równości i osobom LGBT. Prawicowy eurodeputowany zdejmował jej elementy ze stelaży, a następnie rzucał na ziemię. Niektóre z nich giął na pół.

Głos ws. zachowania Brauna zabrał Marszałek Sejmu – Szymon Hołownia. Polityk podjął decyzję ws. eurodeputowanego i zapowiedział, że na Brauna nałożony zostanie zakaz wstępu do Sejmu.

– Podpiszę zarządzenie porządkowe o zakazie wstępu europosła Grzegorza Brauna na teren Sejmu – powiedział Hołownia. – Sprawa jest jasna. Nie zamierzam dopuścić do tego, żeby pan Braun budował sobie swoją patologiczną popularność na ksenofobii, na w obrażaniu osób odmiennej orientacji seksualnej w nieheteronormatywnych. Żeby budował na jakieś nienawiści, na niechęci do innych ludzi, w tym budynku, w Sejmie Rzeczpospolitej sobie popularności swoją polityczną bazę poszerzał – dodał.

