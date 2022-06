Ponad 26 tysięcy złotych brytyjska prezenterka Jane Hawkes zapłaciła za lot pierwszą klasą samolotem linii British Airways. W mediach społecznościowych postanowiła podzielić się zdjęciem śniadania, które – delikatnie mówiąc – niezbyt przyciągało.

Loty pierwszą klasą zwykle są bardzo drogie. Nie inaczej było w przypadku lotu liniami British Airways z Abudży w Nigerii do Londynu, którym leciała brytyjska prezenterka telewizyjna Jane Hawkes. Jak sama przyznała, zapłaciła za samolot ponad 6 tysięcy dolarów, co daje równowartość ponad 26 tysięcy złotych.

Osoby decydujące się na taki wydatek, spodziewają się w samolocie nie tylko wygody, ale i najwyższej jakości obsługi. Dotyczy ona między innymi posiłków. Linie lotnicze często chwalą się nimi, tworząc specjalną kartę dań przygotowywaną przez wyjątkowych szefów kuchni. Tym razem było zupełnie inaczej.

Prezenterka postanowiła podzielić się w mediach społecznościowych zdjęciem śniadania, jakie otrzymała w samolocie. I trudno to ukryć – niezbyt było ono zachęcające.

Do całej sytuacji w rozmowie z portalem LADBible odniósł się już rzecznik British Airways. „Rozmawiamy z naszymi zewnętrznymi firmami cateringowymi, aby zrozumieć, co się tutaj wydarzyło, ponieważ wyraźnie nie spełnia to naszych wysokich standardów. Przykro nam, że zawiedliśmy naszych klientów” – powiedział.

Czytaj także: Obserwatorium Gaia ogłosiło wyniki badań prawie 2 miliardów gwiazd

Źr.: o2, Twitter