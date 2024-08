Historia wykładana w czasie zajęć szkolnych wielu nie wydaje się interesująca. Tymczasem warto sięgnąć głębiej i poznać ją od innej strony, niż tylko dat i najważniejszych bitew. Oto fakty historyczne, o których nie wszyscy wiedzą, a które zdecydowanie warto poznać.

Wieki ciemne, czyli jak naprawdę wyglądało średniowiecze?

Współczesnym pokoleniom średniowiecze nie kojarzy się pozytywnie. Powstało nawet wiele krzywdzących mitów na temat tej epoki, która – jak dziś wiadomo – wcale nie była „ciemnymi wiekami”. Okazuje się, że wtedy, podobnie jak obecnie, dbano o well being. Choć codziennością chłopów była praca w polu, wieczorami bawiono się w rytm muzyki, a całość okraszona była żartami, piwem i rozmowami. Średniowiecze mocno czerpało z osiągnięć poprzednich epok, czego wyrazem było m.in. budowanie łaźni. Rzeczywiście, nie myto się tak często, jak obecnie, jednak trend ten utrzymywał się również w kolejnych epokach, aż do XX wieku.

Kobiety, które utrwaliły się na kartach historii

Do początku XX wieku kobiety nie miały zbyt wielu praw, zatem nic dziwnego, że historia wspomina o nich jedynie lakonicznie. Faktem jest jednak, że niektóre odcisnęły na historii niemałe piętno, dlatego zdecydowanie warto o nich wspomnieć. Pierwszą, która miała wpływ na historię Polski, była Jadwiga Andegaweńska. Była królową, a jej rządy wspomina się jako rozważne i świadome, pomimo iż na tron wstąpiła bardzo młodo. Kobietą, która wniosła wiele do świata medycy, była Trotula – włoska ginekolog, która żyła na przełomie XI i XII wieku. Jej podglądy były śmiałe; na przykład głosiła konieczność zastosowania znieczulenia przy porodzie. Mało znanym medykiem była też Alice Ball, która opracowała skład lekarstwa na trąd. Warto przypomnieć, że był on chorobą śmiertelną, która skazywała na przebywanie w zamkniętych zakładach i koloniach.

Nagroda Nobla – co o niej wiemy?

Nagroda Nobla po raz pierwszy została przyznana w 1901 roku. Można ją otrzymać za wybitne osiągnięcia w dziedzinie:

medycyny,

literatury,

fizyki,

chemii,

ekonomii,

oraz za wybory mające na celu wprowadzenie pokoju na świecie.

Pierwszą Polką, która otrzymała Nagrodę Nobla, była Maria Skłodowska-Curie, natomiast ostatnią osobą z naszego kraju, jakiej przypadła, jest Olga Tokarczuk. Wyróżnienie to od lat budzi kontrowersje, zważywszy na fakt, iż nominowany był do niego m.in. Józef Stalin. Tymczasem wielu obiecujących naukowców i literatów nigdy nagrody nie doczekało. Dwie osoby odmówiły przyjęcia wyróżnienia: Jean-Paul Sartre i Le Duc Tho. Pierwszy miał otrzymać literacką, drugi pokojową Nagrodę Nobla. Bez względu na to, czy zgadzamy się z ideą tej nagrody, czy też uważamy ją za mocno upolitycznioną, kandydatur do jej odebrania nie brakuje. Kolejne wręczenie przypadnie w rocznicę śmierci fundatora Alfreda Nobla, czyli 10 grudnia.

Inne ciekawe informacje znajdziesz na stronie: https://ewolucjamyslenia.pl.

