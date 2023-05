Fernando Santos odpowiedział na pytanie dotyczące braku powołań do reprezentacji Polski dla kilku doświadczonych graczy. Selekcjoner biało-czerwonych odpowiedział na nie dość krótko.

Fernando Santos zdecydował o powołaniach na towarzyski mecz z Niemcami oraz spotkanie eliminacji do Mistrzostw Europy, w którym reprezentacja Polski zmierzy się z Mołdawią. Portugalczyk znów dostarczył kibicom i dziennikarzom wiele powodów do dyskusji.

Wśród zaproszonych na zgrupowanie piłkarzy zabrakło m.in. dotychczasowych filarów kadry, czyli Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka oraz Kamila Grosickiego. Ten ostatni zdobył zresztą niedawno tytuł najlepszego zawodnika minionych rozgrywek w polskiej ekstraklasie. Nie wystarczyło to jednak, by przekonać do siebie Santosa.

Dziennikarze zapytali selekcjonera biało-czerwonych, dlaczego nie powołał do kadry wymieniowej wyżej trójki. Fernando Santos odpowiedział na to pytanie dość zwięźle i konkretnie.

Fernando Santos wyjaśnił, dlaczego nie powołał kilku zawodników

– Mam ogromny szacunek dla wszystkich piłkarzy, bez wyjątku. To są zasłużeni gracze dla reprezentacji, ale na ten moment wybrałem innych zawodników – powiedział Portugalczyk podczas konferencji prasowej.

– Razem ze swoim sztabem podjąłem decyzje, które wszyscy uważamy za najlepsze. Rozumiem, że niektórzy mogą uznać to za kontrowersyjne czy niesprawiedliwe, ale taki jest futbol. To nic osobistego, po prostu wybieramy to, co naszym zdaniem jest najlepsze dla zespołu – dodał.

Oprócz Glika, Krychowiaka czy Grosickiego miejsca w kadrze zabrakło również m.in. dla Dawida Kownackiego czy Krzysztofa Piątka. Powołania nie otrzymał także boczny obrońca Aston Villi – Matty Cash.

