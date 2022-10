Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn na antenie Radia Plus zapewnił, że polskie władze przygotowują się również na czarne scenariusze. Jednym z nich jest możliwość użycia przez Rosję broni nuklearnej na Ukrainie.

Żaryn przyznał, że rząd poważnie traktuje ryzyko użycia broni nuklearnej na Ukrainie. „Przygotowujemy się również na takie różne scenariusze. Temu chociażby służy akcja dostarczenia tabletek jodku do Komend Powiatowych Straży Pożarnej. To jest jeden z takich zachowawczych profilaktycznych mechanizmów, które mają pozwolić ewentualnie neutralizować skutki skażenia radiologicznego” – powiedział.

„Wszystko będzie zależało od tego gdzie taki atak miałby miejsce” – zauważył. „Polska Państwowa Agencja Atomistyki na bieżąco monitoruje skażenie radiologiczne w naszym rejonie Europy także wszystko będziemy wiedzieć na bieżąco gdyby do takiej sytuacji doszło” – dodał Żaryn.

Pełnomocnik rządu zwrócił też uwagę, że potencjalne użycie broni nuklearnej stanowi również wyzwanie polityczne. „Pamiętajmy, że jest drugi aspekt tej sprawy poza tym działaniem stricte militarnym – że użycie taktycznej broni jądrowej byłoby próbą zastraszenia Zachodu po to, żeby zatrzymać pomoc dla Ukrainy i oczywiście kwestia zastraszenia całej Ukrainy po to, żeby się poddała. Poza tym neutralizowaniem skutków bezpośrednich, na pewno stanęlibyśmy przed wyzwaniem po to, żeby dalej aktywizować Zachód i działać kolektywnie na rzecz zatrzymania rosyjskiej agresji” – powiedział Żaryn.

