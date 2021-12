Zarząd TVN Grupa Discovery wydał oświadczenie w sprawie przegłosowania przez Sejm nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Pojawił się w nim apel do prezydenta Andrzeja Dudy, by, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zawetował kontrowersyjne przepisy.

Dość niespodziewanie Sejm zajął się dziś nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. Posłowie głosami PiS i ruchu Kukiz’15 odrzucili poprawki Senatu i skierowali ustawę na biurko prezydenta. Andrzej Duda ma na podjęcie decyzji 21 dni. Wcześniej sugerował, że w takim przypadku nie jest wykluczone złożenie weta ze względu na dbanie o wolność słowa oraz relacje polsko-amerykańskie.

Na decyzję Sejmu zareagował już zarząd TVN Grupa Discovery, który wydał oświadczenie w sprawie. „W Sejmie doszło do bezprecedensowego zamachu na wolne media. To działanie wymierzone w największego i najważniejszego polskiego sojusznika, bo to na Stanach Zjednoczonych opiera się polskie bezpieczeństwo i duża część polskiej gospodarki” – czytamy.

Zarząd zaapelował również do prezydenta Andrzeja Dudy. „TVN Grupa Discovery i Discovery Inc. są zdeterminowane do obrony swoich inwestycji w Polsce i użyją wszystkich środków prawnych, by misja naszych mediów w Polsce była kontynuowana. Ufamy, że Prezydent Andrzej Duda zawetuje Lex TVN, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami” – dodano.

Żr.: TVN