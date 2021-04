Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” odniósł się między innymi do premiera Mateusza Morawieckiego. W zapowiedzi rozmowy, jaka ukazała się na portalu niezalezna.pl padły słowa, które dla wielu osób mogą być zaskoczeniem.

Mateusz Morawiecki jest premierem polskiego rządu od 2017 roku. Na stanowisku zastąpił Beatę Szydło. Od dłuższego czasu pojawiają się spekulacje na temat ewentualnej roszady na tym stanowisku, ale wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie do niej nie dojdzie. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” wydaje się to potwierdzać.

Podczas rozmowy, której zapowiedź ukazała się na portalu niezalezna.pl, padły jednak zaskakujące słowa. Prezes PiS był pytany, czy Mateusz Morawiecki w dalszym ciągu ma jego poparcie i zaufanie. „Ma moje poparcie i zaufanie, bo gdyby nie miał, to nie byłby tym, kim jest” – powiedział wicepremier. „Na razie moje wsparcie mu to gwarantuje, choć oczywiście może się tak wydarzyć, że mój głos nie będzie miał takiego znaczenia” – dodał.

Jarosław Kaczyński odniósł się również do sytuacji w Zjednoczonej Prawicy. W koalicji rządzącej regularnie pojawiają się tarcia i nie brakuje głosów, że nie uda jej się wytrzymać do końca obecnej kadencji Sejmu. „Mogę apelować do naszych partnerów z koalicji, by brali pod uwagę wspólny interes, a nade wszystko interes Polski. Walczymy o bardzo wysoką stawkę – o przyszłość naszego kraju, o przyszłość naszych obywateli w bardzo wielu wymiarach ich funkcjonowania. Nie ma miejsca na partykularne działanie” – mówił.

Źr.: Niezalezna.pl