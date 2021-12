Wyniki głosowania w tegorocznym plebiscycie o Złotą Piłkę wywołały ogromne emocje. Nie brakuje głosów, że nagrody nie powinien zdobyć Lionel Messi. Doszło nawet do tego, że były reprezentant Niemiec Stefan Effenberg zaapelował do Argentyńczyka, by ten… oddał nagrodę.

Lionel Messi po raz siódmy w karierze został laureatem Złotej Piłki. W głosowaniu dziennikarzy z całego świata wyprzedził drugiego w zestawieniu Roberta Lewandowskiego o zaledwie 33 punkty. Trzecie miejsce zajął Jorginho.

Wprawdzie Messi wygrał w tym roku Copa America, jednak nie brakuje głosów, że nie jemu należała się nagroda. Wiele osób twierdzi, że Złotą Piłkę powinien zdobyć Robert Lewandowski lub Jorginho, natomiast w przypadku Messiego zadziałała bardziej magia jego nazwiska.

Doszło nawet do tego, że były reprezentant Niemiec Stefan Effenberg w rozmowie z t-online.de zaapelował do Argentyńczyka, by ten zwrócił nagrodę. „Lionel Messi powinien oddać Złotą Piłkę!” – powiedział. „W ogóle jej nie potrzebuje. Wcześniej otrzymał ją sześć razy – słusznie, dzięki fantastycznym występom” – dodał.

Zdaniem Effenberga, Złotą Piłkę powinien otrzymać w tym roku Lewandowski lub Jorginho. Były reprezentant Niemiec opowiada się też za zmianą formuły głosowania. „Lepiej dopuścić do głosowania byłych zwycięzców Złotej Piłki. Kiedy głosują dziennikarze, nie jest sprawiedliwie. Zdecydowanie opowiadam się za zmianą trybu głosowania” – stwierdził.

Żr.: WP SportoweFakty