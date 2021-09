Wiele wskazuje na to, że już w przyszłym roku Kylian Mbappe przeniesie się do Realu Madryt. Zaskakujące informacje w tej sprawie przekazano jednak w „The Transfer Window”. Zdaniem autorów podcastu, Francuza za wszelką cenę będzie chciał pozyskać Manchester City.

Paris Saint-Germain nie pozwoliło w letnim okienku transferowym na odejście z klubu Kyliana Mbappe. Kontrakt Francuza z paryskim klubem ważny jest tylko do czerwca przyszłego roku, więc już wkrótce zawodnik będzie mógł odejść do dowolnej drużyny za darmo.

Do tej pory wszystko wskazywało na to, że trafi on do Realu Madryt. Jak przekazał znany dziennikarz Fabrizio Romano, Mbappe miał wprost powiedzieć o tym kolegom w szatni. „Zagram tam. Nie wiem, czy już tego lata, czy za rok, ale zamierzam grać dla Realu” – miał stwierdzić.

Tym bardziej mogą zaskakiwać informacje przekazane przez autorów podcastu „The Transfer Window”. Ich zdaniem, działacze Manchesteru City szukają wciąż napastnika światowej klasy i mają zrobić wszystko, by Kylian Mbappe trafił właśnie tam. „Manchester City będzie chciał za wszelką cenę sprowadzić Mbappe i już w styczniu podpisać z nim kontrakt” – mówią. „Manchester City potrzebuje wzmocnić pozycję ataku. Bez względu na wszystko klub będzie chciał dokonać tego transferu, ponieważ za Francuza nie będzie trzeba płacić” – dodają.

