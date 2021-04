Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKIK w sprawie koncentracji – przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. Taką informację podaje na swojej stronie internetowej urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pod koniec ubiegłego roku prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ogłosił, że Spółka Skarbu Państwa przejmuje grupę medialną Polska Press. „Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej” – pisał wówczas Obajtek na swoim profilu społecznościowym.

Przejmujemy wydawnictwo @Polska_Press. Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej pic.twitter.com/VarupMAz6w — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) December 7, 2020

Okazuje się jednak, że proces najprawdopodobniej zostanie wstrzymany. Tak wynika przynajmniej z informacji zamieszczonej na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar wcześniej zaskarżył bowiem decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ws. przejęcia Polska Press.

Zaskakujący zwrot ws. przejęcia Polska Press przez Orlen

„Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKIK w sprawie koncentracji – przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. Taką informację RPO uzyskał telefonicznie 12 kwietnia w sekretariacie Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów” – czytamy na rpo.gov.pl.

„Zgodnie z nią 8 kwietnia 2021 r. zapadło orzeczenie w sprawie wniosku o wstrzymanie decyzji, w tym o zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press. Sąd uwzględnił tym samym wniosek Rzecznika. Wkrótce do RPO ma wpłynąć oficjalne pismo z decyzją sądu. Rzecznik odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 5 lutego 2021 r. w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. kontroli nad Polska Press sp. z o.o” – napisano w dalszej części komunikatu.

„Zgodnie z obowiązującymi regulacjami samo odwołanie przekazuje się do sądu za pośrednictwem UOKiK. Prezes UOKiK ma 3 miesiące na przesłanie odwołania do sądu (chyba że w trybie autokonrtoli zmieni swą decyzję o zgodzie na koncentrację). Obecnie Rzecznik wciąż oczekuje na przekazanie przez UOKiK odwołania do sądu, który je rozpozna. Jednocześnie RPO skierował – już bezpośrednio do sądu – wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji (w tym zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press). To właśnie ten wniosek został przez sąd uwzględniony” – piszą przedstawiciele urzędu RPO.

„Warszawski sąd okręgowy wstrzymał przejęcie POLSKA PRESS przez ORLEN! Wiosna przyszła kochani. Nowa nadzieja na normalność” – skomentował te wieści na swoim profilu w serwisie Twitter poseł PO, Cezary Tomczyk.