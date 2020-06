Wystąpienie Andrzeja Dudy w Lęborku (woj. pomorskie) zostało przerwane, ponieważ jedna z uczestniczek zasłabła. Prezydent udał się do kobiety, aby jej pomóc. W sieci pojawiło się nagranie zdarzenia.

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Lębork w poniedziałek, 8 czerwca. Po kilku dniach od wizyty głowy państwa dowiedzieliśmy się, że podczas wystąpienia doszło do niepokojącego zdarzenia. Jedna z uczestniczek gorzej się poczuła.

Uczestniczka spotkania zasłabła. Prezydent przerwał wystąpienie

Kiedy Duda zauważył, że kobieta straciła przytomność natychmiast przerwał swoje wystąpienie i udał się na miejsce ocenić sytuację. Z relacji dziennikarzy „Super Expressu” wynika, że prezydent usiadł obok kobiety i rozmawiał z nią, podczas gdy przybyli na miejsce ratownicy sprawdzali stan zdrowia. Następnie Duda odprowadził mieszkankę miasta do karetki.

Zachowaniem prezydenta zbudowani byli inni uczestnicy. Na nagraniu słychać, jak tłum skanduje głośno nazwisko prezydenta.

Andrzej Duda w Lęborku: Konsekwentnie realizujemy w naszym kraju te zmiany

Podczas poniedziałkowego wystąpienia prezydent tłumaczył mieszkańcom, że zadaniem władzy jest sprawiedliwe dzielenie dóbr pomiędzy obywateli. – To jest właśnie sprawiedliwa Polska. Polska, w której dobra są sprawiedliwie dzielone. A nie gdzie tylko jakaś elita przejmuje pieniądze i pozwala je rozkradać złodziejom. 50 mld zł rocznie było kradzionych przez złodziei VAT – stwierdził.

– To właśnie z tych pieniędzy wypłacamy dzisiaj program 500 plus, to właśnie z tych pieniędzy wypłacamy dzisiaj 13. emerytury. To te pieniądze wyznaczają, że wreszcie mamy prawdziwie społeczną gospodarkę rynkową – dodał.

Prezydent zapowiedział, że będzie nakłaniał władze do przeznaczania większych środków na rzecz marynarki wojennej. Jak przekonuje, Polska potrzebuje jej odbudowy. – Chciałbym, żeby z tej kwoty 2,5% PKB, które mają być wydawane na obronność i modernizację polskiej armii, była dedykowana część zapisana w ustawie na polską Marynarkę Wojenną – mówił.

Duda zapowiadał również kontynuowanie reformy wymiaru sprawiedliwości przez władze. – Te zmiany następują. One są bardzo trudne, bo jak państwo widzicie są elity, które swoich przywilejów bronią pazurami – podkreślił. – My spokojnie i konsekwentnie realizujemy w naszym kraju te zmiany, które służą polskiemu społeczeństwu. Przeważającej jego części – dodał.

Źródło: TVP Info, Twitter, prezydent.pl