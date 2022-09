Tadeusz Giczan, białoruski dziennikarz, poinformował, że zastępca Siergieja Szojgu, szefa rosyjskiego MON, został zdymisjonowany. Władimir Putin wybrał już także jego następcę.

Dotąd zastępcą Siergieja Szojgu był Dmitrij Bułhakow. Zajmował się kwestiami dotyczącymi logistyki. Tadeusz Giczan, białoruski dziennikarz, który często przekazuje ważne informacje dotyczący sytuacji w Rosji, ujawnił, że Bułhakow został usunięty ze stanowiska.

Co ciekawe, Władimir Putin wyznaczył już Siergiejowi Szojgu nowego zastępcę. Będzie nim Michaił Mizincew, generał, który dowodził rosyjskimi wojskami pod Mariupolem. Ostatecznie Rosjanie zdobyli to miasto jednak ponieśli przy tym gigantyczne straty, a sam Mariupol został obrócony w perzynę.

– Wiceminister obrony Rosji ds. logistyki gen. Dmitrij Bułhakow (z lewej) został dziś zdymisjonowany. Nowym zastępcą został generał Michaił Mizincew (z prawej), który dowodził kierownictwem Mariupola. Trzeci dzień mobilizacji. Wszystko idzie zgodnie z planem – napisał Giczan na swoim profilu w serwisie społecznościowym Twitter.

