Pomorski Urząd Wojewódzki pokazał zdjęcia z uroczystości, podczas której zaprezentowano sprzęt do sekwencjonowania RNA SARS-CoV-2. Odbyła się ona w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Na jednym ze zdjęć jest arcybiskup Tadeusz Wojda, którego obecność wywołała wiele komentarzy.

Sprzęt do sekwencjonowania RNA SARS-CoV-2 zakupiony został ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. „Dzięki inwestowaniu w nowoczesny sprzęt tworzymy najlepszy system opieki. Urządzenie do sekwencjonowania RNA ułatwia monitorowanie sytuacji epidemicznej w Pomorskiem. Dzięki niemu będziemy mogli skuteczniej przewidywać dalszy przebieg epidemii” – mówił wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Podczas uroczystości, która odbyła się w gdańskim Sanepidzie, obecni byli między innymi zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Izabela Kucharska, doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Karol Rabenda czy wspomniany wcześniej wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Nie zabrakło też przedstawiciela Kościoła katolickiego – w Sanepidzie obecny był arcybiskup Tadeusz Wojda. Jak wynika z jednego ze zdjęć, poświęcił on nowy sprzęt, co wywołało wiele komentarzy. „Pomorze gotowe na falę Omicron. Dziś w sanepidzie ksiądz poświęcił sprzęt do sekwencjonowania RNA wirusa SARS-CoV-2. Zdjęcie wziąłem z Facebooka urzędu wojewódzkiego, bo nie zostałem zaszczycony zaproszeniem na to wydarzenie” – napisał na Twitterze dziennikarz Radia ZET Maciej Bąk.

