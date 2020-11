Zdjęcie przedstawiające wizytę Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu cieszy się olbrzymią popularnością w sieci. Jednak podpis sugerujący, że zostało wykonane w 2020 roku jest błędny. Na fake newsa nabrało się tysiące internautów.

Decyzję o zamknięciu cmentarzy w Polsce ogłosił premier Mateusz Morawiecki. „Od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakazuje się wstępu na teren cmentarzy z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych” – czytamy w rozporządzeniu.

Choć w rozporządzeniu nie było mowy o ewentualnych karach za złamanie przepisu, to jednak prawnicy sugerują odwołanie do ustawy, która określa sankcje. Rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka w rozmowie z Onetem, nie chciał wprost przyznać, czy chodzi o mandaty, czy o wnioski do sądu lub sanepidu.

Zamknięcie cmentarzy spowodowało wśród sympatyków opozycji spekulacje na temat zachowania Jarosława Kaczyńskiego. Pojawiły się podejrzenia, że wicepremier pojawił się na cmentarzu, pomimo obostrzeń.

Kaczyński był na cmentarzu? To fake news!

Możliwe, że ta plotka tłumaczy ogromną popularność zdjęcia opublikowanego w sieci. Autor wpisu informował, że przedstawia ono wizytę Kaczyńskiego na cmentarzu 31 października 2020 roku. „Powtórka z rozrywki nam nie wolno a tej gnidzie wolno” – napisał autor.

Fot. Facebook screen

Wpis udostępniło kilkadziesiąt tysięcy osób. Dyskusja pod nim sugeruje, że ludzie uwierzyli w datę zasugerowaną przez autora. Nieliczni zwracali jednak uwagę na młodszy wygląd polityka PiS, oraz roślinność na cmentarzu. Te podejrzenia okazują się trafne, bowiem odwrotne wyszukiwanie wskazuje, że zdjęcie pojawiło się w sieci 4 maja 2011 roku, opublikowane przez serwis se.pl.

Wpis został oznaczony, jako fałszywy przez ekspertów portalu demagog.org.pl. Podobnie zweryfikowali go dziennikarze Konkret24.

Źródło: TVN24, Onet.pl, Twitter