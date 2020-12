Pomimo tego, że rząd na rozmaite sposoby próbuje ograniczać możliwość wyjazdów turystycznych w czasie pandemii, Polacy i tak podróżują po kraju. Często celem ich podróży są Tatry, a następnie wyprawy na Morskie Oko. Ostatnio internet obiegło zdjęcie z tego miejsca.

Tatrty to bardzo często główny cel wypraw turystów podróżujących po Polsce. Dzieje się tak nawet pomimo obostrzeń pandemicznych, które regularnie nakłada rząd. Ostatnio internet obiegło zdjęcie wykonane nad Morskim Okiem. Niestety, widać na nim bezmyślność osób zgromadzonych przy tym tatrzańskim jeziorze.

Fotografia została opublikowana na profilu facebookowym „Tatromaniak”. Autorzy posta zwracają uwagę, że pomimo tego, iż pokrywa lodowa na Morskim Oku nie jest wystarczająca gruba, ludzie i tak wchodzą na zamarzniętą taflę wody. „Pokrywa lodu nadal nie jest wystarczająco gruba, by można z całą pewnością mówić o bezpiecznym wchodzeniu na taflę. Pamiętajcie, że w jej poszczególnych punktach lód może mieć różną grubość. Dziś lód przykryty jest świeżym śniegiem, ale niech Was to nie zmyli i nie da złudnego poczucia bezpieczeństwa!” – czytamy.

„Pewnie już niebawem będziemy mogli biegać po całym jeziorze wzdłuż i wszerz, ale naprawdę lepiej jeszcze chwilę poczekać” – napisano na profilu „Tatromaniak”.

Zdjęcie z Morskiego Oka hitem internetu

Autorzy wpisu proszą jednak pozostałych komentujących, by powstrzymali się od wyzywania ludzi od idiotów. Apelują za to, by udostępniać zdjęcie i w ten sposób uświadamiać turystów, którzy zdecydują się wybrać w zimie nad Morskie Oko.

„Zamiast wyzywania ludzi od idiotów proszę Was – postawmy na edukację i uświadamianie. Przekażcie ten post dalej, niech trafi do jak największej liczby osób przebywających obecnie w Tatrach lub się w nie wybierających” – napisano.