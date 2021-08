Smartwatche już dawno przestały być nowinką techniczną. Coraz większa liczba dostępnych funkcji sprawia, że na rynku co rusz pojawiają się nowe modele. Wielu użytkowników nie poprzestaje na pomiarach tętna czy liczby spalonych kalorii, ale wykorzystuje zegarki również do odbierania połączeń telefonicznych lub jako metodę płatności. Jak dokonać najlepszego wyboru spośród tak szerokiej oferty? Jaka jest przewaga smartwatcha nad zegarkiem analogowym? I czy oprócz bycia funkcjonalnym, może on też stanowić kobiecy dodatek?

Smartwatch czy zegarek analogowy?

Jedną z wielu debat, jakie rozgorzały na skutek postępu technologicznego jest ta dotycząca wyższości smartwatcha nad zegarkiem analogowym i odwrotnie. Tradycyjne zegarki mają bogatą historię oraz są symbolem elegancji i dobrego smaku. Zegarki smartwatch natomiast to funkcjonalne urządzenia, dla wielu osób podnoszących standard życia. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że zostaną one z nami na dłużej. Zawojowały rynek inteligentnych urządzeń, zdobywając serca fanów nowinek technologicznych, jak i tych osób, które szukają sposobów na ułatwienie sobie codzienności. Pozwalają monitorować aktywność w ciągu dnia, stanowią doskonałe uzupełnienie treningu oraz zastępują telefon w pełnieniu jego podstawowych funkcji. Jednak czy uda im się wyprzeć tradycyjne zegarki?

Smartwatche sportowe nie są rozwiązaniem bez wad. Podstawowym czynnikiem kwestionującym ich wyższość nad analogami jest żywotność baterii. Porządnie wykonane zegarki renomowanych firm potrafią przetrwać wiele lat, niejednokrotnie stając się rodzinną pamiątką przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Co prawda technologia wykorzystywana w produkcji smartwatchy jest coraz lepsza, ale mnogość nowych funkcji skutkuje większym zużyciem energii. Oznacza to, że ich wymiana standardowego egzemplarza na nowszy model będzie konieczna z podobną częstotliwością jak dzieje się to ze smartfonami. Nie stanowi to problemu dla osób zainteresowanych nowymi technologiami. Wszak kupowanie nowego sprzętu zawsze jest ekscytujące, dostarczając zabawy związanej z odkrywaniem jego kolejnych możliwości.

Smartwatch damski – piękno i funkcjonalność

Wiele marek produkujących smartwatche zaczęło zwracać dużo większą uwagę na potrzeby damskiego grona swoich odbiorców. Każdy wysokiej jakości smartwatch damski oferuje szerokie spektrum możliwych do monitorowania aktywności fizycznych, uzupełniając standardowy zestaw o, chociażby pilates czy jogę. Co prawda zegarek sam w sobie nadal nie sprawi, że zdążysz na każde spotkanie, nie doprowadzi Cię do formy życia, ani nie zapewni 8 godzin błogiego i niczym nieprzerwanego snu. Ale może pomóc Ci w osiągnięciu każdego z tych założeń. Dzięki coraz lepszej personalizacji precyzyjniej wskaże fazy, w których znajduje się Twój organizm, kiedy śpisz i dokładniej obliczy faktyczną liczbę spalanych podczas wysiłku kalorii. Jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje taki inteligentny damski zegarek, wybierz model umożliwiający monitorowanie cyklu menstruacyjnego, śledzenie przebiegu ciąży i przypominający o konieczności zażycia leku.

Rozwój technologii pociągnął też za sobą konieczność zwracania większej uwagi na wizualne aspekty urządzeń elektronicznych. Era bliźniaczo podobnych topornych smartwatchy, występujących w maksymalnie dwóch wersjach kolorystycznych już minęła. Ze względu na szeroką paletę barw, w których są dostępne stały się one bardziej kobiece. Co więcej, wiele z nich posiada również opcję wymiennego paska, tak by zegarek był nie tylko funkcjonalnym gadżetem, ale także ciekawym elementem, który można dobrać do wielu stylizacji. Smartwatche Garmin są dostępne w wielu odcieniach złota, bieli, beżu czy różu. To sprawia, że przestają być wyłącznie akcesorium przeznaczonym dla sportowców, chcących kontrolować swoje wyniki i zwiększyć efektywność treningu. Dzięki starannemu wykonaniu i eleganckiemu designowi stały się szykownym dodatkiem dla eleganckich kobiet, chcących jednocześnie dobrze wyglądać i nie pozostawać w tyle z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi.

Zegarki stworzone z myślą o kobietach

Decydując się na zakup smartwatcha należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak styl, funkcjonalność i jakość materiałów, z jakich został wykonany. W przypadku kobiet możliwość kontrolowania poziomu stresu czy czynników związanych ze stanem zdrowia stanowią wartość dodaną takiego zegarka. Wiele pań zainteresuje również opcja monitorowania przebiegu aktywności fizycznych innych niż podnoszenie ciężarów lub intensywna jazda na rowerze. Sklep internetowy Fabryka Zegarków ma w swojej ofercie wiele modeli, które przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym paniom, oczekującym najnowocześniejszych technologii przy jednoczesnym estetycznym designie.

Materiał partnera