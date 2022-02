Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim orędziu zwrócił się między innymi do Europejczyków. Zaapelował do wszystkich, którzy mają doświadczenie bojowe, by przyjechali do jego ojczyzny i pomogli bronić Europy.

Wojna na Ukrainie przynosi śmiertelne żniwo. Ukraińcy stawiają zaciekły opór, broniąc między innymi Kijowa. Rosjanie odpowiadają wysyłając kolejne jednostki, a także atakując z powietrza.

Kraje NATO od dawna zapowiadały, że nie wyślą na Ukrainę swoich wojsk. Przy okazji nakładania kolejnego pakietu sankcji na Rosję, deklarację tę powtórzył między innymi prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Mimo to, Wołodymyr Zełenski zaapelował do wszystkich Europejczyków, którzy mają doświadczenie bojowe, by przyjechali do jego ojczyzny i dołączyli do Ukraińców. Jak stwierdził, wspólnie będą wówczas bronić Europy.

Prezydent Zełeński apeluje do Europejczyków z doświadczeniem bojowym aby przyjechali do jego ojczyzny i pomogli Ukraińcom bronić Europy. pic.twitter.com/jjhQVtjysM — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) February 25, 2022

Żr.: Twitter