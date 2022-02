Władimir Putin chce wysłać do Mińska delegację, która ma negocjować z Ukrainą – przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez portal RBK. Aleksander Łukaszenka miał zapewnić rosyjskiego przywódcę, że stolica Białorusi będzie gotowa do „stworzenia wszystkich niezbędnych warunków” dla procesu negocjacji.

Informację o gotowości Władimira Putina do negocjacji przekazały jako pierwsze chińskie media publiczne. Miał być to rezultat rozmowy rosyjskiego przywódcy z Xi Jinpingiem. Chiny w swoim oświadczeniu poinformowały, że oczekują rozmów między stronami rosyjską i ukraińską. Wcześniej o negocjacje do Putina zaapelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Teraz rzecznik Kremla Dmitrij Piesków, cytowany przez portal RBK, przekazał, że Władimir Putin jest gotów wysłać do MIńska delegację na negocjacje z Ukrainą. „W jej skład mogą wchodzić przedstawiciele ministerstwa obrony, ministerstwa spraw zagranicznych oraz administracji prezydenckiej” – przekazał.

Pieskow powtórzył jednocześnie wcześniejsze słowa Putina o „demilitaryzacji i denazyfikacji” Ukrainy. „Dzisiaj ukraiński prezydent ogłosił gotowość do omówienia neutralnego statusu Ukrainy. Początkowo Władimir Putin mówił, że celem operacji jest pomoc Ługańskiej i Donieckiej Republice Ludowej, w tym poprzez demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy. I to w rzeczywistości jest integralną częścią statusu neutralnego”- dodał.

Rzecznik Kremla poinformował również, że Aleksander Łukaszenka miał zapewnić Władimira Putina, że „Mińsk. Będzie gotowy do stworzenia wszystkich niezbędnych warunków dla procesu negocjacji między Rosją a Ukrainą”.

