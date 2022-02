Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z Xi Jinpingiem. Informację w tej sprawie przekazały media państwowe w Pekinie. Poinformowały one, że rosyjski przywódca wyraził gotowość do rozmów z Ukrainą „na najwyższym szczeblu”.

Media państwowe w Pekinie przekazały, że Władimir Putin jest gotowy do rozmów z Ukrainą „na najwyższym szczeblu”. Ma to być rezultat rozmowy telefonicznej, jaką rosyjski przywódca przeprowadził z Xi Jinpingiem. Strona chińska wydała oświadczenie, w którym przekazała, że popiera uregulowanie stosunków między Rosją i Ukrainą na drodze negocjacji.

Wcześniej do Putina zwrócił się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaprosił on rosyjskiego przywódcę, by „usiadł przy stole negocjacyjnym w celu powstrzymania śmierci ludzi”. Zaznaczył, że obie strony mogą rozmawiać o statusie neutralności Ukrainy.

Na słowa Zełenskiego zareagował Siergiej Ławrow. Szef rosyjskiej dyplomacji stwierdził, że deklaracja ukraińskiego przywódcy jest „kłamstwem”, natomiast do negocjacji może dojść, gdy zakończy się operacja „demilitaryzacji Ukrainy”.

Żr.: Onet