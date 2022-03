Jak donosi Fox News, Wołodymyr Zełenski już trzykrotnie miał być celem zamachu. Udało się go ochronić dzięki informacjom otrzymanym od rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

Fox News w swoich ustaleniach powołuje się na raport „Times of London”. Wynika z niego, że Wołodymyr Zełenski już trzykrotnie miał być celem zamachu. Jako potencjalnych sprawców raport wskazuje tzw. „grupę Wagnera”, która – według mediów – ma być powiązana z Kremlem.

„Mogę powiedzieć, że otrzymaliśmy informacje od rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, która nie chce brać udziału w tej krwawej wojnie” – powiedział w ukraińskiej telewizji Alexey Danilov. To właśnie FSB miała przekazać stronie ukraińskiej informacje o zagrożeniu życia prezydenta.

Źródło dyplomatyczne, na które powołuje się raport wskazuje, że do tej pory miało dojść do dwóch, a nawet trzech prób zabicia Zełenskiego. „Pojechali tam z bardzo głośną misją z czymś, czemu Rosjanie chcieli zaprzeczyć. Ścięcie głowy państwa to ogromna misja” – czytamy.

