Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych krytycznie wypowiedział się na temat ostatnich poczynań NATO. W jego ocenie państwa Sojuszu nie podejmują wystarczających wysiłków w celu przerwania rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W piątek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że NATO nie wprowadzi nad Ukrainą strefy zakazu lotów. „Zamknięcie przestrzeni powietrznej było omawiane, ale sojusznicy zgodzili się, że nie powinniśmy wysyłać samolotów NATO w przestrzeń Ukrainy ani rozmieszczać żołnierzy NATO na terytorium Ukrainy” – oświadczył.

Czytaj także: Duda rozmawiał z Bidenem: USA razem z pozostałą częścią NATO gwarantują nasze bezpieczeństwo

Zełenski krytycznie odniósł się do tej decyzji. Szczyt NATO określił „słabym”. „Nie wszyscy uważają walkę o wolność za cel numer jeden dla Europy” – powiedział. „Kraje NATO stworzyły narrację, że zamknięcie przestrzeni powietrznej rzekomo sprowokuje agresję Rosji przeciwko NATO. To jest autohipnoza tych, którzy są słabi, niepewni wewnętrznie, chociaż mogą posiadać broń wielokrotnie silniejszą od naszej” – dodał.

„Wszyscy ludzie, którzy zginą od tego dnia, zginą z waszego powodu. Z powodu waszej słabości, z powodu waszego braku jedności” – mówił Zełenski. Według ukraińskiego prezydenta wszystko, co udało się do tej pory NATO to wydanie 50 ton oleju napędowego. „Prawdopodobnie po to, byśmy mogli spalić memorandum budapesztańskie. Ale ono dla nas spłonęło już w ogniu rosyjskich wojsk. Czy tego chciało NATO? Czy taki zbudowaliście sojusz?” – mówił.

„Dzisiaj przywódcy NATO dali zielone światło dla dalszego bombardowania ukraińskich miast i wsi, odmawiając stworzenia strefy zakazu lotów” – mówił Zełenski. Ukraiński prezydent przyznał, że jest wdzięczny przyjaciołom jego kraju w NATO, którzy pomagają Ukrainie „nie zważając na nic”.

Czytaj także: Hakerzy dali internautom narzędzie do uderzenia w Rosję! Wyjaśnili na nagraniu [WIDEO]

„Od pierwszego dnia agresji jestem pewien zwycięstwa. I dlatego nie czujemy się osamotnieni. Nadal walczymy, obronimy nasze państwo i uwolnimy naszą ziemię dzięki naszym bohaterom” – powiedział Zełenski.

Źr. RMF FM