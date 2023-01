Wołodymyr Zełenski zareagował na niespodziewane oświadczenie Aleksandra Łukaszenki na temat „paktu o nieagresji”. Prezydent Ukrainy zapewnił, że jego państwo nie zamierza atakować Białorusi.

Wołodymyr Zełenski nie pozostawił bez reakcji oświadczenia Łukaszenki w sprawie propozycji podpisania „paktu o nieagresji” z Ukrainą.

„Nie zamierzamy atakować Białorusi i nigdy nie mieliśmy takich intencji – zaznaczył prezydent Ukrainy. Dodał, że to pokojowe przesłanie „to jest główny sygnał od całego narodu ukraińskiego do narodu białoruskiego” – zapewnił Ziełenski.

Czytaj także: Sikorski powiedział o… rozbiorze Ukrainy. Wywołał burzę. Premier ostro reaguje

We wtorek Łukaszenka oświadczył, że pomiędzy państwami pojawił się temat „paktu o nieagresji”. „Ukraina proponuje Białorusi podpisanie paktu o nieagresji, jednocześnie szkoląc bojowników, którzy stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego naszego kraju” – mówił Łukaszenka.

„Po co im to? Nie mam pojęcia. Musimy więc stanowczo zareagować. Mamy wystarczająco dużo problemów, zarówno w przestrzeni powietrznej, jak i na ziemi. Boże, pomóż nam to wszystko utrzymać” – dodał Łukaszenka.

Źr. dorzeczy.pl; wmeritum.pl