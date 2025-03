Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega. Mówi o planowanym rosyjskim ataku. Wskazał też jego lokalizację.

Niepokojące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy przewiduje, że rosyjska armia szykuje się do dużego ataku. Chodzi o obwód sumski na Ukrainie. Rosjanie gromadzą w jego okolicach swoje siły, co może wskazywać na jedno.

– Widzimy (…) obszary wzdłuż naszej wschodniej granicy Ukrainy, gdzie rosyjska armia gromadzi siły. Wskazuje to na chęć uderzenia w nasz obwód sumski – napisał Zełenski na profilu społecznościowym w serwisie Telegram.

Zełenski zaapelował też do przedstawicieli państw świata zachodniego. Wskazał, że Rosja ignoruje dyplomację i nadal zamierza kontynuować działania wojenne. To oczywiście nawiązanie do niedawnych rozmów pomiędzy przedstawicielami USA a Rosji ws. zawieszenia broni na Ukrainie, a docelowo zawarcia pokoju.

– Koncentracja sił rosyjskich wskazuje, że Moskwa zamierza dalej ignorować dyplomację. Przedłużanie wojny przez Rosję jest oczywiste – napisał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podkreślił również, że Ukraina jest gotowa dostarczyć swoim partnerom wszystkie niezbędne informacje dotyczące sytuacji na froncie, w obwodzie kurskim oraz wzdłuż granicy.

